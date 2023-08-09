Nvidia, Remnant 2, DESORDRE: A Puzzle Game ve Gord gibi yapımlara DLSS özelliği kazandırdığını duyurdu. Ayrıca Baldur's Gate 3 için de DLSS güncellemesi yapıldı. DLSS, görüntü kalitesini korurken oyun performansını artıran bir teknolojidir.

Nvidia, DLSS teknolojisini yeni oyunlara getirmeye devam ediyor. Şirketten gelen açıklamaya göre Remnant 2, DESORDRE: A Puzzle Game ve Gord gibi yapımlar DLSS özelliği kazanıyor. Ayrıca geçtiğimiz hafta Baldur's Gate 3 için DLSS güncellemesi yapıldığını belirtmek gerekiyor.

Nvidia DLSS desteğine sahip yeni oyunlar belli oldu

DLSS, görüntü kalitesini korurken oyunların performansını önemli ölçüde artırabilen, makine öğrenimi destekli bir teknoloji olmasıyla öne çıkıyor. Düşük çözünürlüklü grafiği işleyerek daha yüksek çözünürlüklü bir görüntüye dönüştüren DLSS, yapay zeka destekli olarak çalışıyor.

Ağustos ayı itibarıyla DLSS desteğine kavuşan oyunlar arasında en çok dikkati Baldur's Gate 3 çekiyor. Nvidia'nın açıklamasına göre rol yapma oyunu, DLSS 2 and DLAA teknolojileriyle üst düzey grafik kalitesini performanslı şekilde sunacak.

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Diğer oyunlar arasında ise bulmaca-macera oyunu DESORDRE ve son zamanların en çok satan aksiyon oyunu olan Remnant 2 yer alıyor. Bu yapımlar, Nvidia'nın en güçlü DLSS 3 teknolojisine sahip olacak. DLSS 3, tamamen yeni kareler oluşturmak için yapay zeka kullanarak önceki DLSS sürümlerine göre 4 kata kadar daha fazla performans sunuyor.

Baldur's Gate 3 – DLSS 2 ve DLAA

Remnant 2 – DLSS 3

DESORDRE: A Puzzle Game Adventure – DLSS 3

Gord – DLSS 2

The Texas Chain Saw Massacre – DLSS 2

SPRAWL – DLSS 2 ve DLAA

Deadlink – DLSS 2

Ağustos oyunlarıyla birlikte DLSS teknolojisine sahip oyun sayısı 300'ü geçmiş oldu. Bu yapımlar arasında büyük bütçeli God of War'dan Minecraft'a kadar birçok kategorideki oyun bulunuyor.

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