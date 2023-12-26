Akıllı telefon dünyasında rekabet giderek artıyor. Birçok şirket, farklı yönleriyle sektördeki payını arttırma niyetinde. ZTE'nin sevilen markası Nubia, ürettiği orta ve üst donanımlı modelleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Piyasaya sürülen son model, rekorları altüst etti.

Nubia Z60 Ultra, 1 saniyede 140 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi

19 Aralık'ta piyasaya sürülen Nubia modeli, kullanıcılar tarafından oldukça beğenilmiş görünüyor. Şirketin paylaştığı veriye göre Nubia Z60 Ultra sadece 1 saniye içinde 140 milyon dolarlık bir satışa imza attı. Cihaz 600 dolar ile 840 dolar arasında değişen versiyonlara sahip.

Nubia modelinin işlemci koltuğunda Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yer alıyor. Arka panelinde 18 mm 50 Megapiksel ultra geniş açılı lens, 35 mm 50 Megapiksel birincil sensör ve 85 mm 64 Megapiksel telefoto sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

Bütçe dostu amiral gemisi! Nubia Z60 Ultra tanıtıldı

Ön panele baktığımızda ise 1,5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1500 nit maksimum parlaklık sunan 6,82 inçlik BOE Q9+ OLED bir ekran yer alıyor. Cihazın 6.000 mAh'lik bir bataryası 80W hızlı şarj desteğine sahip. Ek olarak 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB UFS 4.0 depolama alanıyla satışa sunuldu.

Nubia Z60 Ultra fiyatı

12 GB RAM + 256 GB: 4,299 Yuan (~$600)

16 GB RAM + 512 GB: 4,699 Yuan (~$660)

16 GB RAM + 1 TB: 5,299 Yuan (~$740)

24 GB RAM + 1 TB: 5,999 Yuan (~$840)

Starry Night Collector's Edition (16GB+512GB): 4,999 Yuan (~$700)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!