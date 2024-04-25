Nothing, yakında yeni telefon modeli Nothing Phone (3)'ü tanıtacak

Geçen yıllarda telefon pazarına giriş yapan Nothing, bu alandaki ürün çeşitliliğini artırmak için mesaisine devam ediyor. Çinli marka bu kapsamda yakında Nothing Phone (3) modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Öte yandan son gelen raporlar akıllı telefonun tanıtım tarihinden özelliklerine kadar birçok detayı gözler önüne seriyor. İşte Nothing Phone (3) bilinen özellikleri ve çıkış tarihi!

Nothing Phone (3) bilinen özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nothing Phone (3) bu yılın ikinci çeyreğinde, muhtemelen temmuz ayında tanıtılacak. Selefinin Temmuz 2023'te vitrine çıktığını dikkate alırsak bu iddianın gerçeği yansıttığını söyleyebiliriz.

Akıllı telefonda geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi karşımıza çıkacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga; 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X4, 4x 2.8 GHz ARM Cortex-A720 ve 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A520 çekirdeklerine ek olarak Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Modelin tasarım açısından markanın geleneklerine sadık kalması bekleniyor. Bu kapsamda gelişmiş LED ışıklar ve köşeli bir tasarım yeni modelde de kullanılacak. Akıllı telefonun fiyatlarına geldiğimizde 480 ila 540 dolar arasında satılmasını bekliyoruz.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından Nothing Phone 2'nin özellikleri şöyle;

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) + Adreno 730

Ekran: 6.7 inç, 1080 x 2400 çözünürlük, AMOLED panel, 120 Hz yenileme hızı

Arka Kameralar:

Ana Kamera: 50 Megapiksel, f/1.9,

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 Megapiksel

Ön Kamera: 32 Megapiksel

İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı Nothing OS 2.0

Batarya: 4.700 mAh

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

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