Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı

Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve bir süredir sızıntılarla gündemde olan bir cihaz. Şirketin üçüncü akıllı telefonu olan Phone 2a, kullanıcılara çeşitli özellikler sunuyor. Nothing Phone (2a) modeli ne sunuyor?

Nothing Phone (2a) özellikleri

Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 7200 Pro yonga setinden alıyor ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip bir 5000mAh bataryaya sahip. 6,7 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekrana sahip. Ayrıca çift 50 Megapiksel arka kameraya sahip.

Phone 2a'nın RAM ve depolama seçenekleri 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB olmak üzere üç farklı şekilde sunuluyor. Cihaz, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ile geliyor ve Glyph ışıklandırması gibi özelliklerle birlikte daha basit bir deneyim sunuyor. Bu ışıklandırma, on yeni zil ve bildirim sesiyle birlikte 15 işlev için özelleştirilebiliyor.

Phone 2a'nın dikkat çeken özelliklerinden biri kameraları. İki adet 50 Megapiksel sensörle donatılmış çift arka kamera kurulumuna sahip. Ana 50 Megapiksel sensör, OIS ve EIS desteği ile f/1.88 diyafram lensine ve 1/1.56 inç boyutunda geliyor. İkincil 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ise f/2.2 diyafram açıklığına ve 114 derecelik bir görüş alanına sahip. Önde ise ekrana gömülü 32 Megapiksel bir kamera bulunuyor.