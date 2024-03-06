Nothing Phone 2a Özellikleri ve Fiyatı
Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve çeşitli özellikler sunan bir cihazdır. MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci, 5000mAh batarya, 120Hz AMOLED ekran ve çift 50 Megapiksel arka kamera gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca 8GB veya 12GB RAM seçenekleri bulunmaktadır. Cihaz, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemiyle çalışmaktadır.
Nothing Phone 2a, bütçe dostu bir odakla geliştirilmiş ve bir süredir sızıntılarla gündemde olan bir cihaz. Şirketin üçüncü akıllı telefonu olan Phone 2a, kullanıcılara çeşitli özellikler sunuyor. Nothing Phone (2a) modeli ne sunuyor?
Nothing Phone (2a) özellikleri
Cihaz, gücünü MediaTek Dimensity 7200 Pro yonga setinden alıyor ve 45W hızlı şarj özelliğine sahip bir 5000mAh bataryaya sahip. 6,7 inç boyutunda ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekrana sahip. Ayrıca çift 50 Megapiksel arka kameraya sahip.
Phone 2a'nın RAM ve depolama seçenekleri 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB olmak üzere üç farklı şekilde sunuluyor. Cihaz, Android 14 tabanlı Nothing OS 2.5 işletim sistemi ile geliyor ve Glyph ışıklandırması gibi özelliklerle birlikte daha basit bir deneyim sunuyor. Bu ışıklandırma, on yeni zil ve bildirim sesiyle birlikte 15 işlev için özelleştirilebiliyor.
Phone 2a'nın dikkat çeken özelliklerinden biri kameraları. İki adet 50 Megapiksel sensörle donatılmış çift arka kamera kurulumuna sahip. Ana 50 Megapiksel sensör, OIS ve EIS desteği ile f/1.88 diyafram lensine ve 1/1.56 inç boyutunda geliyor. İkincil 50 Megapiksel ultra geniş açılı sensör ise f/2.2 diyafram açıklığına ve 114 derecelik bir görüş alanına sahip. Önde ise ekrana gömülü 32 Megapiksel bir kamera bulunuyor.
ÖzellikAçıklamaİşlemciMediaTek Dimensity 7200 ProEkran6.78 inç 10-bit AMOLED, 1084x2412px çözünürlük, 1,300 nit maksimum parlaklık, 30-120Hz yenileme hızıİşletim SistemiNothing OS 2.5 (Android 14 tabanlı)Güncelleme Desteği3 yıl boyunca Android güncellemesi, 4 yıl boyunca güvenlik güncellemeleriKameralarArka: Çift 50MP sistem (Geniş Açılı 50MP f/1.88 + Ultra Geniş Açılı 50MP f/2.2)Ön: 32MP f/2.2 selfie kamerasıBellek8 GB RAM + 128 GB depolama / 12 GB RAM + 256 GB depolamaBatarya5,000mAh batarya, 45W hızlı şarj destekli (50% şarj olma süresi: 23 dakika, 100%: 59 dakika)Renk SeçenekleriSiyah, Beyaz, ve Süt rengi