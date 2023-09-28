NASA Astronotu Frank Rubio Uzayda Rekor Kırdı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan ABD'li astronot Frank Rubio ve iki Rus kozmonot, tarihi bir başarı elde etti. Nasa, görev süresini tamamlayan Rubio'nun Dünya'ya dönüşünü duyurdu. Bununla birlikte Nasa, tarihi bir rekora imza attı. İşte detaylar!

Frank Rubio, uzayda 5,936 tur attı!

Nasa astronotu Frank Rubio ve iki Rus kozmonot, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) görev süresini tamamladı. Bunun üzerine uzay ajansı, Rubio ve iki kozmonotun Dünya'ya başarılı bir şekilde döndüğünü duyurdu.

Frank Rubio, uzayda geçirmiş olduğu 371 günle birlikte Amerikalı astronotlar arasında en uzun süreli uzayda kalma rekorunu kırdı. Rubio'nun bu görevi ilk olarak altı aylık olacak şekilde planlandı. Ancak Rubio ve diğer astronotlar çeşitli acil durumlarla baş başa kaldı.

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Aralık ayında Soyuz uzay aracındaki soğutma sıvısı sızıntı yaptı ve bu durum Rus uzay ajansı Roscosmos tarafından mikro meteorit çarpmalarına bağlandı. Sızıntıdan dolayı da sıcaklık yükseldi. Sonrasında ise bu sorun çözüldü.

Frank Rubio, uzayda geçirdiği süre boyunca 5,936 tur atarak Dünya yörüngesinde dolaştı. Toplamda ise 157,412,306 mil yol kat etti. Öte yandan ISS'yi ziyaret eden 15 farklı uzay aracına da tanıklık etmeyi başardı.

Astronot ve kozmonotları taşıyan Soyuz MS-23 uzay aracı, yerel saatle 17.17'de paraşüt ile Kazakistan'ın Jezkazgan şehrindeki kırsal alana iniş yaptı. Böylece Rubio, kırdığı rekorla dünya tarihine geçmeyi başardı.

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