Mozilla: Otomobil Üreticileri Kullanıcı Verilerini İzinsiz Kullanıyor

Mozilla Vakfı tarafından hazırlanan rapora göre, birçok otomobil üreticisi sürücülerin kişisel verilerini izinsiz şekilde topluyor ve satıyor. Raporda, 25 büyük otomobil markasının tüketici gizliliğini yeterince koruyamadığı belirtiliyor.

Otomobillerin akıllanmasıyla birlikte kullanıcı verileri de daha önemli hale geldi. Kullanıcılara özel asistanlar ve multimedya seçenekleri sunan bazı markaların ise sanıldığı kadar masum olmadığı ortaya çıktı. Firefox'un geliştiricisi Mozilla, uzak durulması gereken otomobil markalarını sıraladı.

Mozilla: 25 otomobil üreticisi, verilerinizi izinsiz kullanıyor

Mozilla Vakfı tarafından hazırlanan yeni bir rapor, birçok büyük otomobil üreticisinin sürücülerin hassas kişisel verilerini topladığını ve izinsiz şekilde sattığını gösterdi. Rapor, 25 büyük otomobil markasının tüketici gizliliğini yeterince koruyamadığını tespit etti.

Rapora göre otomobil üreticileri; araçlardaki sensörler, kameralar ve uygulamalar aracılığıyla sağlık teşhisleri, yüz ifadeleri ve genetik verileri toplayabiliyor. Hatta üreticilerin yarısından fazlası, tüketici verilerini hükümet yetkilileriyle bile paylaşıyor.

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Vakfın paylaştığı rapora göre, güvenlik konusunda en korkunç şirketlerden biri Nissan. İddiaya göre şirket, bir sürücünün "özellikleri, psikolojik eğilimleri, davranışları, tutumları ve yetenekleri" hakkında değerlendirmeler yapan bir algoritma kullanıyor. Ardından kullanıcı profilleri, üçüncü taraf şirketlere satılıyor.

Diğer üreticiler arasında ise Kia, GM, Ford ve Hyundai gibi devler bulunuyordu. Ayrıca Tesla, veri toplamayı devre dışı bırakılmasının "araçları çalışmaz hale getireceğini" söyleyerek müşterilerini korkutuyor.

Mozilla Vakfı yöneticilerinden Jen Caltrider, "Nissan ve Tesla'nın gizlilik politikası şimdiye kadar okuduğum en şaşırtıcı şeylerden biri. Tüm bunları toplayabileceklerini söylemekten bile çekinmiyorlar" ifadelerini kullandı.

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