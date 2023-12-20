Motorola'nın yeni modeli Moto G 5G (2024) hakkında sızıntılar

Motorola, Lenovo çatısı altında Moto G (2023) modelinin halefi Moto G 5G (2024)'ü tanıtmaya hazırlanıyor. Sızıntılara göre cihaz, 6,5 inç IPS LCD ekran ve ikili arka kamera kurulumuyla gelecek. Tasarım olarak önceki modele benzerlik gösteren cihazın fiyatının da uygun olması bekleniyor.

Cep telefonu döneminde fırtınalar gibi esen, akıllı telefon dünyasına geçiş yapamayıp kelimenin tam anlamıyla kaybolan Motorola, Lenovo çatısı altında varlık göstermeye devam ediyor. Şirket, mayıs ayında tanıttığı Moto G (2023) modelinin halefine hazırlanıyor.

Moto G 5G (2024), 6,5 inç IPS LCD ekran ile sahne alacak

Motorola, uygun fiyatlı modellerle önemli bir kullanıcı kitlesine ulaştı. Akıllı telefon dünyasındaki doğruluk oranı yüksek sızıntılarıyla bilinen OnLeaks ve MySmartPrice, Moto G 5G (2024) modeline ait olduğunu iddia ettiği bir dizi görsel paylaştı.

Motorola modelinin görsellerine baktığımızda arka tarafta ikili bir kamera kurulumunun bizleri karşıladığını görüyoruz. Kameralar hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Ancak cihazın selefinde 48 Megapiksel ana kamera (f/1.7 diyafram açıklığı, 0.8µm-1.6µm piksel) ve 2 Megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı sensöre yer vermişti.

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Ön tarafa baktığımızda ekranın üst orta kısmında delikli bir özçekim kamerasına rastlıyoruz. Ön panelin 6,5 inç IPS LCD ekranla kaplandığını söyleyelim. Tasarım olarak baktığımızda ise Moto G (2023) ile benzerlik gösterdiğini görüyoruz. Önceki model 150 euroluk bir fiyatla sahne almıştı. Beklenen cihazın da benzer bir fiyatla tanıtılması bekleniyor. Daha iyi fikir vermesi açısından selefine bir göz atalım;

Moto G (2023) özellikleri