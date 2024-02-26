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Motorola, Mobil Dünya Kongresi'nde esnek OLED ekran teknolojilerini tanıttı

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Motorola, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 kapsamında esnek OLED ekran teknolojilerini içeren akıllı telefonların nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi. Şirket, bileğe akıllı saat gibi takılabilen Adaptive Display konseptini tanıttı.

Motorola, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2024 kapsamında esnek OLED ekran teknolojilerini içeren akıllı telefonların nasıl görünebileceğini gözler önüne serdi. Şirket, bileğe akıllı saat gibi takılabilen Adaptive Display konseptini tanıttı.

Motorola Adaptive Display neler vadediyor?

Motorola'nın Adaptive Display (Adaptif Ekran) olarak adlandırdığı cihaz, çoklu menteşeleri kullanarak farklı şekillere bükülebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Motorola; 6,9 inçlik pOLED ekranın içe doğru katlanabileceğini veya bir yüzey üzerinde dik durabileceğini iddia ediyor.

Daha da farklı olarak akıllı telefon, manyetik bileklikle eşleştirildiğinde bileğin etrafını tamamen sarabiliyor. Konsept yeni olsa ve esnek ekranların geleceğini gösteriyor olsa da, uygulanabilirliği hakkında birçok soru bulunuyor.

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Örneğin bileğe takılan tasarım, Adaptive Display'i akıllı saatlere kıyasla oldukça kalın ve sert hale getiriyor. Ayrıca telefonun, egzersiz sırasında tere veya suya maruz kalmaya nasıl dayanacağı da belirsiz. Ancak bazı kullanıcılar, yuvarlanabilir telefonların cihazlarını taşımak için kol bandı kullanan koşuculara hitap edebileceğine inanıyor.

Motorola, Adaptive Display'i kesin bir üründen ziyade olasılıkları keşfetmeye yönelik bir prototip olduğunun altını çizdi. Daha önce bu konseptin Kasım ayındaki Lenovo etkinliğinde de gösterildiğini belirtmek gerekiyor.

Adaptive Display gibi yuvarlanabilir telefonların gelecek mi, yoksa bilim kurgu olarak mı kalacağını zamanla göreceğiz. Ancak esnek OLED ekranlar geliştikçe akıllı telefonlar da değişecek gibi duruyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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