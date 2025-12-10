Haberler

MKE ALPAY ile mayınlı arazilerde güvenli geçit açılıyor

MKE tarafından üretilen MKE ALPAY, mayınlı arazilerde güvenli koridor açmak için geliştirilmiş bir sistemdir. Anti-tank ve anti-personel mayınlarını etkisiz hale getirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harekat etkinliğini artırmayı hedefliyor.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) tarafından üretilen mayınlı arazilerde geçit açma sistemi ' Mke ALPAY', Türk Silahlı Kuvvetleri için anti-tank ve anti-personel mayınlarını etkisiz hale getirerek güvenli koridor açıyor.

Mke, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harp sahasında ihtiyaç duyduğu silah ve sistemleri geliştirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geliştirilen mayınlı arazilerde geçit açma sistemi ' Mke ALPAY', harekat sahalarında önemli bir rol üstleniyor. MKE ALPAY, harekat sırasında mayınlı arazilerde motorize birlikler ve yaya unsurların hedeflenen bölgeye güvenli şekilde intikal edebilmesi için MKE mühendisleri tarafından yüzde yüz yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Anti-tank ve anti-personel mayınlarının tamamına karşı etkili olan MKE ALPAY'ın römork üzerine kurulu olan sistemi, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), tank veya kamyon gibi araçlar ile kolaylıkla taşınabilme özelliği ile dikkat çekiyor.

400 KİLOGRAM C4 İLE YÜZDE 99 GÜVENİLİRLİK

Sistem, temizlenmek istenen bölgeye ulaştırıldıktan sonra 200 metreye kadar fırlatılabilen roket ile çalışıyor ve 400 kilogram C4 patlayıcı ile yüzde 99 temizleme güvenilirliği sunuyor. Fırlatılan roket, 10 metre genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda bir alanda, yerin 1 metre altındaki mayınları etkisiz hale getiriyor. Böylece, birliklerin ilerlemesi için güvenli bir koridor oluşturuluyor. Arazinin mayından temizlendiği teyit edildikten sonra motorize ve piyade birlikleri açılan koridordan güvenli bir şekilde geçiş sağlıyor.

MEHMETÇİK SAHADA AKTİF OLARAK KULLANIYOR

MKE ALPAY, iki personel tarafından yalnızca 15 dakika içinde kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Her türlü hava koşulunda etkin şekilde kullanılabilen sistem, sahadaki operasyonel etkinliğiyle öne çıkıyor. Halihazırda harekat sahalarında ve sınır bölgelerinde Mehmetçik tarafından aktif olarak kullanılan MKE ALPAY, dünyada giderek büyüyen mayın tehdidine karşı güvenli bir çözüm sunuyor. Sistem, aynı zamanda yüksek ihracat potansiyeline de sahip.

