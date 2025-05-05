Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı

Microsoft', görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype'ın hizmetlerini sonlandırdı.

SKYPE, HİZMETLERİNİ SONLANDIRDI

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi. Sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype, 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.

2003'TE PİYASAYA SUNULMUŞTU

Microsoft, 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine "müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla" son verileceğini duyurmuştu. Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype'taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını bildirmişti.