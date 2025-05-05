Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış

Özel'i yumruklayan evlat katili saldırganın garip görüntüleri
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi

Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı

Microsoft, Skype'ı kullanımdan kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi.

Microsoft', görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype'ın hizmetlerini sonlandırdı.

SKYPE, HİZMETLERİNİ SONLANDIRDI

Amerikan teknoloji devlerinden Microsoft'a ait görüntülü ve sesli iletişim uygulaması Skype, bugün itibarıyla hizmetlerine son verdi. Sesli ve görüntülü iletişim olanağı sunan Skype, 20 yıllı aşkın hizmetinin ardından kullanımdan kaldırıldı.

2003'TE PİYASAYA SUNULMUŞTU

Microsoft, 2003'te piyasaya sunulan ve 2010'da 300 milyonu aşkın aktif kullanıcıya ulaşan uygulamanın hizmetlerine "müşterilerin ihtiyaçlarına daha kolay uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesi amacıyla" son verileceğini duyurmuştu. Microsoft Teams uygulamasına odaklanacaklarını belirten şirket, Skype'taki kullanıcı verilerinin bu uygulamaya otomatik aktarılacağını bildirmişti.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Teknoloji
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?

Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Hiç kamera bantladınız mı?
Kadir Ezildi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ekranların sevilen ismi dünyaevine girdi! İşte düğünden ilk kareler
Dünyaca ünlü yıldız Kadıköy'e geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı
Mehmet Şimşek: Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız

"Bütün büyükşehirlerin giriş ve çıkışlarına maliyecileri koyacağız"
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

Mourinho dahil bütün takımı gönderiyorlar
title