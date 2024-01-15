Mercedes Benz EQG: Tank Manevrası Yapabilen Elektrikli SUV

Otomobil dünyasında elektriklenme dönüşü son sürat devam ediyor. Artan elektrikli otomobil talebine yanıt verebilmek için Mercedes Benz'de yeni bir model ailesi tanıttı. EQ kod ismiyle başlayan yeni seriler aslında içten yanmalı versiyonların elektrikli halleri. Bunlar arasında en çok merak edilen ise Mercedes Benz EQG. Tank dönüşü ismi verilen manevraya sahip olmasıyla dikkat çeken Mercedes Benz EQG teknik özellikleri ve detayları haberimizde…

Tank manevrası ile olduğu yerde dönebiliyor: Mercedes Benz EQG teknik özellikleri!

Mercedes Benz, EQ kod ismi ile birlikte elektrikli dönüşümü başlattı. EQE, EQS gibi modellerin ardından merakla beklenen model ise EQG oldu. Zira markanın ikonik SUV modelinin elektrikli versiyonu olacak olan modelin büyük bir hayran kitlesi var. Bu sebeple marka yeni EQG modelinde G serisi sertliği ve dayanıklılığı ile birlikte inovasyon atılımlarını da birlikte yapması gerekiyor.

Marka EQG hakkında tüm detayları henüz paylaşmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde aracın özelliklerine dair bazı ipuçları paylaştı. G serisi kullanıcı kitlesi bakımından şehirli zengin SUV modeli gibi görülüyor. Ancak otomobilin doğasında hırçın bir arazi çocuğu yer alıyor. Bu sebeple araca eklenen yeni özellik daha çok off road yönünü vurgulayacak nitelikte.

Otomobil elektrikli motorların doğasını rahatlıkla kullanabiliyor. Araç en dar yollarda bile 180 derece yön değiştirmenize olanak sağlıyor. Yani dar bir patika yolunda olduğunuz yerde dönerek istediğiniz yöne devam edebiliyorsunuz. Tank dönüşü olarak adlandırılan bu özelliği Mercedes Benz mühendisleri "G dönüşü" olarak adlandırmış.

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Araç özelliği aktif hale getirmenizle birlikte 4 lastiğe de yapmak istediğiniz dönüş yönüne göre değişen güç uyguluyor. Tabi bunun yanında her lastiğin dönüş yönü de farklı oluyor. Böylece otomobil olduğunuz yerde bir daire çizerek dönmenizi sağlıyor.

Peki siz yeni Mercedes Benz EQG hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…