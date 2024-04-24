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Mercedes-Benz, Çin'de yeni elektrikli G 580 modelini tanıttı

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Mercedes-Benz, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Auto China 2024 Fuarı'nda yeni elektrikli G 580 serisini tanıttı. Yenilenen G 580, çift elektrik motordan besleniyor ve 432 kW güce sahip. Ayrıca, 116 kWh kapasiteli bataryasıyla 473 kilometrelik menzil sunuyor.

Mercedes-Benz, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen Auto China 2024 Fuarı'nda yeni elektrikli G 580 serisini gözler önüne serdi. 45 yıldır devam eden G Serisi, bu modelle birlikte ilk tamamen elektrikli varyanta kavuştu. Peki yenilenen G 580 neler sunuyor?

Elektrikli Mercedes-Benz G 580 özellikleri

Mercedes, Çin'de gerçekleşen fuarda dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Şirketin açıklamasına göre tamamen elektrikli G 580, serinin tüm özelliklerini koruyarak geleceğe taşıyacak. Merdiven şasi yapısı G 580'e yeni bir kimlik kazandıracak.

Elektrikli G 580; çift elektrik motordan besleniyor. Toplam güç 432 kW'a ulaşırken, maksimum tork ise 1164 Nm olarak seyrediyor. G 580'de kullanılacak 116 kWh kapasiteli batarya, 11 kW'a kadar sabit şarj ve 200 kW hızlı şarj alabiliyor.

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Mercedes'in açıklamasına göre araçta yer alan 116 kWh kapasiteli batarya 473 kilometrelik menzil vadediyor. Aracın G-Steering, G-Turn ve Offroad Crawling gibi özel sürüş modları da bulunuyor. Bu modlar arasında geçiş yapmak menzili etkileyecektir. Boş ağırlığı 3 bin 85 kg olan modelin brüt ağırlığı ise 3 bin 500 kg'a ulaşıyor.

Azami hızı ise 180 km/s olan elektrikli otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını ise 4,7 saniyede tamamlayabiliyor. Bununla birlikte enerji tüketimi ise 27,7-30,4 kWh/100 km arasında değişecek.

Öte yandan şirket verilerine göre G 580, içten yanmalı motorlu G-Serisi'ne kıyasla daha yüksek su geçiş derinliğine sahip. G 580'nin su geçiş derinliği 850 milimetre civarında. Bu da standart modellere kıyasla 150 milimetre daha iyi olduğunu gösteriyor.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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