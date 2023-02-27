Mercedes-Benz, araçlarını toplantı salonlarına dönüştürüyor!

Bir teknoloji merkezi gibi görünen yeni Mercedes-Benz E-Serisi, kullanıcılar için adeta bir mobil ofise dönüşecek.

Mercedes-Benz, geçtiğimiz günlerde yeni E-Serisi modelinin iç mekanına ve gösterişli ön paneline bakış atan görselleri paylaştı. 3 ekran düzeni ile oldukça yenilikçi görünen otomobil, sahip olduğu teknolojiler ile de bu görüntüyü destekliyor.

Mercedes-Benz E-Serisi, Webex ile mobil ofis oluyor

Barındırdığı teknolojiler ile bir teknoloji merkezi havasında olan yeni Mercedes-Benz E-Serisi, kullanıcılar için adeta bir mobil ofise dönüşecek. Mercedes-Benz, yeni E-Serisi'ni Webex toplantılarına uyumlu hale getirmek ve Webex yapay zeka teknolojileriyle donatmak için Cisco ile bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

İki şirket, Mobile World Congress etkinliğinde ortaklığın detaylarını açıkladılar. Şirketler, yapılan ortaklık sayesinde kullanıcıların araçlarında güvenli, emniyetli ve konforlu bir şekilde işlerini yapabileceklerini belirtiyor. Böylece, gerekli olduğunda neredeyse tüm işler Mercedes-Benz E-Serisi içerisinden halledilebilcek.

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Yeni E-Serisi'nde park halindeyken görüntülü görüşmelerin yanı sıra yapay zeka destekli kayıt özelliği, içerik paylaşımları ve emojiler kullanılabilecek. Araçla ilerlerken ise sadece sesli görüşmelere katılınabilecek. Mercedes-Benz ayrıca bunun için en yüksek seviyede gürültü önleme özelliğinin kullanıldığını belirtiyor.

Mercedes-Benz Car App Store'da bulunan Webex uygulaması ile bahsi geçen tüm özellikler kullanılabilecek. Araçtaki yerleşik WiFi ve hücresel veri bağlantısı yardımıyla ise bu toplantılara katılmak için telefona ihtiyaç duyulmayacak.

Mercedes-Benz ve Cisco tarafından sunulan yeni özelliklerin bazı durumlarda oldukça kullanışlı olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle yoğun toplantı trafiği olan kişiler, fiziksel olarak bulunamadıkları görüşmelere bu şekilde zaman kaybetmeden katılabilirler. Böylece iş insanları trafikte geçirdikleri zamanları da değerlendirmiş olacak.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte araçlar da artık inanılmaz seviyelere çıkıyor. Yakında tanıtılacak olan yeni Mercedes-Benz E-Serisi de bunun en önemli örneği. Peki siz yeni E-Serisi ve içerisinde bulunan teknolojiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.