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Mars'ta 'antik yaşama' ait kanıtlar bulundu

Mars'ta 'antik yaşama' ait kanıtlar bulundu
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Mars'taki eski bir göl yatağında bir düzine karbon atomundan oluşan zincirler tespit edildi. Zincirlerin Mars'taki yaşamın tarihi hakkında 'önemli bir ipucu olabileceği' açıklandı.

NASA'nın Curiosity uzay aracının, Mars'taki eski bir göl yatağında gerçekleştirdiği analizler, bilim insanlarını heyecanlandıracak bir bulguya imza attı.

YAŞAMIN İZLERİNİ ARAŞTIRMA SÜRECİNDE ÖNEMLİ BİR İPUCU

Araç, karbon atomlarından oluşan bir düzine zincir tespit etti. Bu zincirlerin, Mars'ta geçmişte yaşamın izlerini araştırma sürecinde önemli bir ipucu olabileceği belirtiliyor.

Mars'ta 'antik yaşama' ait kanıtlar bulundu

ULUSLARARASI EKİP DOĞRULAMA YAPTI

Bulgular, NASA'nın 'Curiosity' uzay aracındaki örnekleme cihazı tarafından toplandı ve uluslararası bir ekip, sonuçları Dünya'daki bir laboratuvarda doğruladı. Araştırma, Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nde (CNRS) görevli analitik kimyager Caroline Freissinet tarafından yönetildi.

MARS'TA YAŞAM İZLERİNİN İZLENMESİ

NASA araştırmacıları tarafından yayınlanan raporda, "Bu moleküllerin kökeni ve dağılımı, Mars'taki potansiyel biyolojik imzaların araştırılmasında büyük ilgi görüyor" ifadelerini kullandı. Curiosity'nin amacının, Mars'ta yaşam olup olmadığını belirleyebilecek ipuçları toplamak olduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Teknoloji
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