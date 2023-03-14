Makyajlı Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Türkiye'de

Alfa Romeo Ekim 2022'de Giulia ve Stelvio modellerini makyajladı. Marka için amiral gemisi konumunda olan modeller İtalya'da oldukça ilgi görüyor. Diğer pazarlar için de aynı şeyi dileyen Alfa Romeo yönetimi bu yeni modellerin tamamen kullanıcı odaklı olduklarını belirtti. Makyajlı Giulia ve Stelvio tanıtımının üzerinden 5 ay geçmesinin sonunda Türkiye'de satışa çıktı.

Makyajlı Giulia ve Stelvio İtalya'dan bizlere ne getirdi?

Fiat çatısı altında hayatına devam eden marka, 2021 yılında Stellantis çatısı altına da girmiş oldu. Markanın amiral gemilerinin bu ortaklıktaki ilk makyaj işlemiyse daha çok önceki modellerinin aldığı eleştiriler doğrultusunda. Alfa Romeo yönetimi de tanıtımda bunu destekleyecek şeyler söyledi. Marka bu makyaj işleminde teknolojiyi ön planda tuttu.

Makyajlı Giulia ve Stelvio bir önceki neslinin mahrum kaldığı LED farlara kavuştu. Artık Tonale gibi LED matrix ön farlara ve tamamen dijital gösterge paneline sahip. Ayrıca bu yeni farlar yola ve hızınıza göre sizin için en iyi açıyı yakalıyor. Dijital gösterge panelinin gelmesiyse markanın eski kadran tasarımından çıkışını temsil ediyor.

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İç mekanda göstergenin dışında yepyeni bir 8 inçlik multimedya sistemi de eklendi. Bu ekran sayesinde aracın DNA sürüş modlarını kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca Alfa Romeo bu multimedya sistemi sayesinde araçlarına sürekli olarak güncelleme yollayabilecek. Her iki model de aerodinamik olarak iyileştirmelere sahip.

Kaputun altına geldiğimizdeyse artık makyajlı Giulia ve Stelvio'da dizel motor göremeyeceğiz. Bunun sebebiyse markanın dizel motorlara bu modeller için veda etmesi. Makyajlı versiyonlar sadece 280 Hp güç üreten turbo benzinli motor ve 8 kademeli otomatik şanzıman ile gelecek. Bahsettiğimiz şanzımanın alt ve üst yapısındaysa önceki nesile göre bir değişiklik yok.

Fiyatlar?

Türkiye'ye yeni giriş yapan makyajlı Giulia ve Stelvio için fiyat listeleri yayınlandı. Modellerin başlangıç fiyatlarıysa şöyle:

2023 yeni makyajlı Giuila:

ModelÇekiş Donanım Vites Yakıt Anahtar Teslim Satış Fiyatı 2023 Giulia Veloce 2.0 280hp AWD Benzinli AT4×4VeloceOtomatikBenzin2.508.450TL

2023 yeni makyajlı Stelvio:

ModelÇekişDonanımVitesYakıtAnahtar Teslim Satış Fiyatı 2023 Stelvio Veloce 2.0 280hp AWD Benzinli AT4×4VeloceOtomatikBenzin2.708.450TL

Alfa bu sene Türkiye pazarında tüm modelleriyle birlikte toplamda 2.250 adet araç satmayı hedefliyor. Burada en büyük kozu olaraksa Tonale'yi görüyor. Şu an sadece dizel ve hibrit versiyonuyla satışta olan modelin tam elektrikli versiyonu da yolda. Tonale 1 milyon 502 bin 300 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Marka 2022'deyse Türkiye'de toplamda 820 adet araç sattı.