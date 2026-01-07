Lego'dan Akıllı Bloklar: Geleneksel Oyun ve Teknolojinin Buluşması

Kuşaklar boyunca çocukların ve yetişkinlerin en sevdiği oyuncaklar arasında yer alan küçük bloklar, teknolojiye ayak uydurmak adına büyük bir dönüşümün eşiğinde.

Lego, küçük yapı taşlarının teknoloji yüklü versiyonları olan ve ses, ışık ve harekete duyarlı olacağını söylediği 'akıllı' parçalarını tanıttı.

Yeni ürün yelpazesi, giderek dijitalleşen dünyada Lego'yu çocuklar için farklı kılan şeyin altını oyma riski taşıdığını söyleyen oyun uzmanlarından farklı tepkiler aldı.

Danimarkalı oyuncak üreticisi Lego'nun Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) duyurulan Smart Play sistemi, klasik plastik parçalara yeni elektronik bileşenler ekliyor.

Lego, Mart ayında yeni bir Star Wars setiyle piyasaya sürülecek olan teknoloji destekli yeni ürünlerinin, yaklaşık 50 yıldır gerçekleştirdiği "en köklü yenilik" olduğunu söylüyor.

Ancak çocuk refahını desteklemeyi amaçlayan Fairplay adlı vakfın yönetici direktörü Josh Golin, 'akıllı' parçaların, "Legoların bir zamanlar harika olan yönünü baltalayabileceğine" inanıyor. Bu da oyun sırasında çocukların kendi hayal güçlerinden yararlanmak...

Golin ve başka uzmanlar, bu klasik oyuncağın ses veya diğer efektleri oluşturmak için ekstra özelliklere ihtiyaç duymadığını söylüyor.

BBC'ye verdiği demeçte Golin, "Bir çocuğun eski tip legolarla oynamasını izleyen herkesin bildiği gibi, çocukların lego eserleri zaten hayal güçlerini yansıtıyor ve bunun gücüyle hareket ediyordu" dedi.

Edinburgh Üniversitesi'nde çocuk ve teknoloji profesörü olan Andrew Manches, Lego'nun güzelliğinin "basit blokları yaratma, yeniden yaratma ve çocukların hayal gücünden güç alan sonsuz hikayelere uyarlama özgürlüğünde" yattığını vurguladı.

Ancak Lego'nun, yeni araçlarla fiziksel ve dijital oyunu entegre etme çabalarını da memnuniyetle karşıladı.

Şirketin ürün ve pazarlama müdürü Julia Goldin daha önce BBC'ye yaptığı açıklamada dijital teknolojiyi "fiziksel oyunu ve fiziksel yapıyı genişletmek" için bir fırsat olarak gördüklerini söylemişti.

Goldin "Dijital dünyaya bir tehdit olarak bakmıyoruz" dedi ve akıllı ürün yelpazesinin fiziksel ürünleriyle etkileşimi "sorunsuz bir şekilde" ördüğünü ekledi.

'Akıllı' bloklar nedir?

Lego'nun açıkladığına göre 'akıllı' parçalar, hareketi, konumu ve mesafeyi algılayabilecek ve ortaya çıkan modellerin oyun sırasında çeşitli şekillerde tepki vermesine olanak tanıyacak.

2x4 boyutlarındaki parçanın içinde, sensörler, ışıklar, küçük bir ses sentezleyici ve hareketi algılayıp tepki vermesini sağlayan özel yapım bir silikon çip bulunuyor.

Ancak bu bloklar, Lego'nun Akıllı Oyun (Smart Play) sistemini oluşturan iki ek ürün olan Akıllı minifigürler ve Akıllı etiketler ile kullanılmak üzere tasarlandı.

Benzer şekilde mevcut Lego bileşenlerinden uyarlanan bu parçalar, birbirlerini algıladıklarında ve birbirleriyle etkileşime girdiklerinde farklı sesleri veya tepkileri tetikleyen dijital tanımlayıcılara sahip.

Örneğin, BBC tarafından fuarda denenendiğinde, bir Lego doğum günü pastası, "mumları" üflendiğinde bir tezahürat ve mutlu yıllar şarkısı söyleyerek harekete geçti.

Bu arada, bir Lego helikopteri hareket ettirildiğinde veya döndürüldüğünde helikopter sesleri çıkardı ve renk değiştirdi.

Lego'nun Yaratıcı Oyun Laboratuvarı lideri Tom Donaldson, teknolojinin çocukların eylemlerine yanıt vermeyi ve doğal oyun oynama biçimlerini tamamlamayı amaçladığını söyledi.

Akıllı parçaların tepkilere verdiği yanıtların "kullanıcının oynamaya devam etmesini sağlamak için ilham vermesini ve şaşırtmasını umduğunu" söyledi.

Donaldson, "Uzun yıllar sürmesini istediğimiz bir platform inşa ediyoruz" dedi.

Prof. Manches BBC'ye yaptığı açıklamada, bileşenlerin maliyetinin ve boyutunun azalmasının "daha fazla oyuncak üreticisinin dijital teknolojiyi bir dizi oyuncağa sorunsuz bir şekilde entegre etmesini sağladığını" söyledi.

Ancak heyecan verici yeniliklere rağmen, çocuklar için yeni ve gelişmekte olan akıllı oyuncakların, özellikle de yapay zekayı entegre edenlerin güvenliği ve gizliliği konusunda endişelerin devam ettiğini de sözlerine ekledi:

"Önemli olan hepimizin bu oyuncakların tasarımına eleştirel bir gözle bakmaya devam etmemiz ve çocukların günlük yaşamlarını nasıl etkilediklerine çok dikkat etmemiz."

Lego ilk kez dijital denemeler yapmıyor. Daha önce de giderek artan dijital ihtiyaçlara hitap etmeye çalışmıştı.

2017'den bu yana artırılmış gerçeklik uygulamaları ve deneyimleri üretmeye yöneldi.

Nintendo ve Fortnite'ın yapımcısı Epic Games gibi video oyunu yayıncılarıyla yaptığı işbirlikleriyle de trend olan oyunların veya yeni lansmanların hayranlarına hitap etmeye çalıştı. 2020'de küçük bir ekrana sahip bir Super Mario minifigürü piyasaya sürdü.

Lego CEO'su Niels B. Christiansen, firmanın 2024 yıllık raporunda, şirket için "stratejik bir alan" olarak dijital teknoloji harcamalarını hızlandırdığını söyledi.