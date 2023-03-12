League of Legends sistem gereksinimleri güncellendi: Bu PC'ler için destek sona eriyor!

League of Legends, Riot Games tarafından geliştirilip 2009 yılında piyasaya sürüldü. MOBA türünün en popüler oyunları arasında yer alan LoL'ün, Windows işletim sistemi için minimum sistem gereksinimleri güncellendi.

League of Legends için 32-bit Windows desteği sona eriyor!

Riot Games'in destek sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre League of Legends ve Teamfight Tactics, 4 Nisan 2023'ten itibaren 32-bit işlemci mimarisindeki Windows bilgisayarlarda çalışmayacak. Bu tarihten sonra LoL oynamak için 64-bit Windows kullanmanız gerekecek. Teknik ekip, bu kararın yeni gelecek özelliklerin eski sistemlerde sorun yaratacağı için alındığını belirtti.

Riot Games tarafından paylaşılan bilgilere göre 32-bit Windows kullanan oyuncular, ilk etapta Riot Games istemcisini her açtığında bir uyarı ile karşılaşacak. Belirtilen tarihten sonra ise destek tamamen sona erecek ve bu oyuncular, oyuna erişemeyecek.

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Açıklanan verilere göre League of Legends oyuncularının yüzde 99.9'u, zaten 64-bit Windows kullanıyor. Yani kullanıcıların büyük çoğunluğu, sistem gereksinimlerindeki değişikliğin farkına bile varmayacak. LoL güncel sistem gereksinimleri şu şekilde;

League of Legends sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: Windows 7, 8, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-530 / AMD A6-3650 – SSE3

Ekran kartı: Nvidia GeForce 9600GT / AMD HD 6570 / Intel HD 4600 dahili GPU – DirectX 10 ile uyumlu olmalı

RAM: 2 GB

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan (HDD)

Tavsiye Edilen:

İşletim sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-3300 / AMD Ryzen 3 1200 – SSE4

Ekran kartı: Nvidia GeForce 560 / AMD Radeon HD 6950 / Intel UHD 630 dahili GPU

RAM: 4 GB

Depolama: 16 GB kullanılabilir alan (SSD)

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