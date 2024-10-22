Kütahyalı Doruk Cengiz, Uluslararası Robot Yarışması'nda Dron Kategorisinde Şampiyon Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 16. Uluslararası Robot Yarışması'nın dron kategorisinde birinci olan Kütahyalı Doruk Cengiz, ay başında Adana'da gösterdiği performansın ardından elde ettiği ikinci başarının da sevincini yaşıyor.

Bakanlık koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 16-19 Ekim'de düzenlenen ve Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Aselsan ve MESS Eğitim Vakfının paydaş olduğu 16. Uluslararası Robot Yarışması'na Kütahya'dan da öğrenciler katıldı.

Yarışmaya, Adana'da 2-6 Ekim'de yapılan TEKNOFEST 2024 Türkiye Dron Şampiyonası'nın finaline katılarak Türkiye ikincisi olan Nafi Güral Fen Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Doruk Cengiz de dron kategorisinde yarıştı.

Yarışmanın ardından danışman öğretmeni ve arkadaşlarıyla Kütahya'ya dönen ve elde ettiği başarısının mutluluğunu yaşayan Cengiz, gazetecilere, 17 farklı ülkeden 7 bine yakın kişinin katıldığı yarışmada yarıştığını söyledi.

Parçalarını yurt dışından aldığı, tasarımını ve yazılımı kendisine ait olan 200 ila 250 kilometre hıza ulaşabilen dronuyla 52 kişinin mücadele ettiği yarışmada birinci olduğunu belirten Cengiz, "Yarışmada hem Türk hem de yabancı yarışmacılar vardı. Bu yarışmada ülkemizi temsil ettim ve birinci oldum. Üç farklı pistten oluşan yarışmada 6 yarış oldu. Tüm yarışlarda birinci çıktım ve şampiyon oldum. Çok mutluydum, çok gururluyum. Çünkü Türkiye'yi temsil ettim." dedi.

Cengiz, bundan sonraki hedefinin ise katılacağı her yarışmada en güzel dereceyi alarak birincilikleri elde etmek olduğunu dile getirdi.

Okul Müdürü ve Cengiz'in danışman öğretmeni Murat Fazıl Akkoç da öğrencisinin elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Doruk'un yarışma için çok çalıştığını aktaran Akkoç, "Doruk özellikle 3 aydır okulda gerçekten çok çalışıyor. Tabi 5 yıldır da ailesiyle birlikte bu işe emek veriyor. Uluslararası bir yarışmada birinci olması çok önemli. Çünkü Kütahya'mızın başarısı, Kütahya'mızın becerisini biz uluslararası bir yarışmada göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.