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Kütahya Ulu Camii'nde 'Karekodlu Dijital Rehber Sistemi' hizmete girdi

Kütahya Ulu Camii'nde 'Karekodlu Dijital Rehber Sistemi' hizmete girdi
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Kütahya Ulu Camii'nde ziyaretçiler, karekod okutarak hat sanatı eserlerinin tarihçesi ve kültürel değeri hakkında dijital ortamda bilgi alabilecek. Proje kültür turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kütahya'nın önemli tarihi ve kültürel mirasları arasında yer alan Ulu Camii'nde, ziyaretçilerin camide bulunan eserleri daha yakından tanıyabilmesi amacıyla Karekod Destekli Dijital Rehber Sistemi uygulamaya alındı.

Hayata geçirilen proje kapsamında cami içerisinde bulunan hat sanatı eserleri dijital ortama taşınarak karekodlarla erişilebilir hale getirildi. Ziyaretçiler, mobil cihazlarıyla karekodları okutarak eserlerin tarihçesi, anlamı, estetik özellikleri ve kültürel değeri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilecek.

Yeni sistem sayesinde Ulu Camii'ni ziyaret edenler yalnızca tarihi yapıyı gezmekle kalmayacak, camide yer alan hat eserlerinin taşıdığı manevi ve kültürel zenginliği de dijital ortamda keşfetme fırsatı bulacak. Böylece ziyaretçilere daha bilinçli ve kapsamlı bir gezi deneyimi sunulması hedefleniyor.

Kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla hazırlanan projenin ilerleyen dönemlerde Kütahya'daki diğer tarihi camilerde de uygulanması planlanıyor. Bu sayede şehrin önemli dini ve kültürel yapılarının dijital rehber sistemi aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Proje, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kütahya İl Müftülüğü, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde hayata geçirildi.

Yetkililer, uygulamanın kültür turizmine de önemli katkılar sağlayacağını belirterek, tarihi camilerde bulunan hat sanatı eserlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının ve ziyaretçilerin bilinçli bir kültür gezisi gerçekleştirmesinin amaçlandığını ifade etti. Proje ile Kütahya'nın tarihi ve manevi mirasının dijital teknolojiler aracılığıyla tanıtılması ve şehrin kültür turizmi potansiyelinin güçlendirilmesi hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıGözde Tilki:

bu tür projeleri görmek hoş tabii. dijital rehber sistemi ziyaretçilere faydalı olur. ancak son zamanlarda her haberde bu tür yeni uygulamalar görmekteyiz. ben merak ediyorum bunlar ne kadar etkin oluyor sonunda. çoğu proje açılıp kapanıyor zaten. umarım bu sistemin devamlılığı sağlanır

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Haber YorumlarıEmrah Kemal Gürbüz:

güzel proje ama bunu yapan şirket nereden para kazanacak diye merak ettim yani her şeyde var bir ticari kaygı

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Haber YorumlarıÜmit Kurt:

iyi güzel da bu karekod sistemi kurmaları bir şey değiştirir mi ya zaten kimse bakmıyo camilere gidiyo turist de gelmiyo buraya ne bileyim ben böyle şeyler çok konuşuluyo da işi uygulamaya gelince kalıyo hep

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