Konya'daki Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu eTwinning Okulu Etiketi ile ödüllendirildi

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu 2024-2025 yıllı eTwinning Okulu Etiketi ile ödüllendirildi.

İlçede 2023-2024 eğitim öğretim yılında Avrupa okulları ve ülkedeki farklı illerdeki okullarla, Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu'nun 10 öğretmen ve 120 öğrenciyle yaptığı, "Eğleniyorum Öğreniyorum Geri Dönüştürüyorum", "Geri Dönüşüm İçin Önce Çocuk", "Crazy Pompoms" ve "Değerlerimiz Özel Çocuklarımız ile Buluştu" isimli 4 farklı projesi Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Okulları Eğitim Platformlarında, 2024-2025 yıllı eTwinning Okulu Etiketi ile ödüllendirildi.

Okul Müdürü Adem Yılmaz, okulun Avrupa okulu olmasında emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri gönülden kutladığını söyledi.

Yılmaz, projelerde aktif görev alan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.