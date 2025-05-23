Kocaeli İMO, 11. Ulusal Beton Kongresi'ne katıldı

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi, İstanbul ve Erzurum Şubelerinin işbirliğiyle 22 Mayıs 2025 tarihinde Erzurum'da başlayan "11. Ulusal Beton Kongresine" katıldı.

Kongreye İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi adına Şube Başkanı Ali Akgün, 2. Başkan Önder Yalçınkayave Şube Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Vural katılım sağladı.

KOCAELİ ŞUBE ÜYESİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARINI PAYLAŞTI

Kocaeli Şube üyesi Yüksek İnşaat Mühendisi Kadriye Eryılmaz, kongrede gerçekleştirdiği sunumla dikkat çekti. Eryılmaz, "Geri Dönüştürülmüş Geopolimer Agregaların Geopolimer Betonun Su Emme ve Kılcal Su Emme Oranına Etkisi" başlıklı sunumunda, sürdürülebilir yapı malzemeleri alanındaki bilimsel çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Beton teknolojisinde çevreci ve dayanıklı malzeme üretimi konusunda büyük önem taşıyan çalışmada, geri dönüştürülmüş agregaların kullanımıyla elde edilen geopolimer betonların, su geçirgenliği ve kılcal su emme davranışları üzerine etkileri incelendi.

"ÜLKEMİZDEKİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINA YÖN VERME AÇISINDAN BÜYÜK KATKILAR SUNDU"

Kocaeli Şube Başkanı Akgün kongreye ilişkin yaptığı açıklamada, "İMO Kocaeli Şubesi olarak bilimsel gelişmelerin ve genç meslektaşlarımızın desteklenmesinin her zaman yanında olduk. Üyemiz Kadriye Eryılmaz'ın bu alandaki özverili çalışmaları, Akademik çalışmalarla mühendislik pratiğinin birleştiği bu tür sunumlar, beton teknolojisinin geleceği açısından önem taşıyor.

Kongre boyunca edinilen bilgiler, ülkemizdeki mühendislik uygulamalarına yön verme açısından da büyük katkılar sundu. Şubemiz, bilimsel etkinliklerde aktif rol almayı ve üyelerimizin mesleki gelişimlerini desteklemeyi sürdürecektir. İMO Kocaeli olarak, Kadriye Eryılmaz'ın başarılarının ve benzer çalışmaların artarak devam etmesini diliyor, mesleğimizin bilimsel yönünü güçlendiren bu tür katkıları gururla kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.