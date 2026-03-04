Uçuş ömrünü tamamlamış uçak "bilim merkezi" olarak havacılık meraklılarının hizmetinde

Kocaeli'de uçuş ömrünü tamamlamış uçak, bilim merkezine dönüştürülerek havacılık meraklılarının yeni rotası oldu.

Büyükşehir Belediyesi, uçuş ömrünü tamamlamış Airbus A340 model bir uçağı yaklaşık 3,5 ay önce bilim merkezine dönüştürdü.

Çayırova ilçesinde hizmete açılan "Uçak Park Havacılık Bilim Merkezi", ziyaretçilerini havacılık tarihi, uçuşun bilimsel prensipleri ve sistem teknolojileri alanında yolculuğa çıkarıyor.

Uçuştaki fizik kurallarından motor teknolojilerine, iletişim sistemlerinden pilotaj becerilerine kadar geniş yelpazede bilgi sunan merkez, açıldığı günden bu yana 115 bin kişi ağırladı.

Bilim merkezi, sergi alanı ve atölye bölümü olmak üzere üç kısımdan oluşan ve toplam 470 metrekare alana yayılan merkezde ziyaretçiler, havacılık tarihi ve teorisini öğrenme, uçak sistemlerini inceleyip simülatörle pilotluk deneyimi yaşama imkanı buluyor.

Uçağın altındaki sergi alanında ise hareketli kesitli turbo fan motoru, statik jet motoru, yardımcı güç ünitesi (APU), 6 silindirli interaktif boxer motoru, 9 silindirli yıldız motoru kesiti, mini jet motoru, temel uçak sistemleri deneyim alanları, gerçek uçak antenleri ve aviyonik gösterge sistemleri gibi önemli parçalar yer alıyor.

"Merkeze ilgi yoğun"

Merkezin rehberi İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, havacılığa meraklı ziyaretçileri ağırladıklarını söyledi.

Uçağın kokpit kısmında ise uçuş eğitimi verdiklerini belirten Yılmaz, "Kokpit kısmımız randevulu sistemle sadece havacılık öğrencilerine ve mezunlarına açılarak uçuş eğitimi veriliyor. Büyük eğitim ve kurulum maliyetleri olabiliyor. Bu hizmeti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sunuyor. Değerli bir çalışma. Burada havacılığa merak duyanlar gelip bizlerden pilotaj ve kokpit eğitimi de alabilir. Bu alana yönelebilir, daha da ileriye gidebilir. " diye konuştu.

Yılmaz, bilim merkezine ilginin yoğun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Merakı olup da hiç uçak motoru görmeyen öğrencilerimiz oluyor. Burada uçak motorlarını ve uçak içerisindeki panelleri, kokpit kısmını ve uçuş simülasyonunu deneyimleyebiliyor. Havacılık ve uçuşa merak duyan herkesi Uçakpark Bilim Merkezi'ne bekleriz. Uçak teknisyeninden tutun host veya hostes bölümlerine, pilotaj kısmına ve pilotların yaptıkları görevlere kadar tamamının anlatıldığı bir havacılık bilim merkezi burası."

Merkezin kokpit eğitmeni Hamza Kalkan da havacılık, uçak mühendisliği, pilotaj gibi bölümü öğrencileri ve mezunlarına, kokpit ve uçuş simülasyonu hakkında bilgi verdiklerini anlattı.

Kalkan, "Tuşların, panellerin ne işe yaradığını detaylı anlatıyoruz. Senaryolarımız var. İniş veya kalkış senaryosunu öğrencilerimize anlatıyoruz, sonrasında uygulamasını deneyimliyorlar." dedi.

Öğrenciler farklı deneyim yaşamaktan memnun

İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Miray Arslan ise uçuş eğitimlerine devam ettiğini söyledi.

Kendilerine sunulan imkanın faydalı ve öğretici olduğunu belirten Arslan, "Tek motorlu uçaklarda iniş yapmak çok daha kolay. Burada bazı zamanlarda zorlandığım anlar olsa da en sonunda kazanım elde ederek başarılı inişler yapmaya çalıştım." dedi.

TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Ömer Faruk Akça, bir uçağın içinde olmanın kendisi için hayal olduğunu dile getirerek, merkezin farklı bir deneyim yaşattığını kaydetti.