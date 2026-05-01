Kazakistan ve Rusya'nın ortak geliştirdiği Soyuz-5 roketinin test fırlatması başarıyla gerçekleştirildi

Kazakistan ile Rusya'nın ortak yürüttüğü "Baiterek" projesi kapsamında geliştirilen Soyuz-5 roketinin ilk test fırlatması başarıyla gerçekleştirildi.

Kazakistan ile Rusya'nın ortak yürüttüğü "Baiterek" projesi kapsamında geliştirilen Soyuz-5 roketi ilk kez fırlatıldı. Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 21.00'de fırlatılan roket, ilk testi başarıyla geçti. Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Gelişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, test uçuşunun roket sistemleri ile fırlatma altyapısının performansını değerlendirmeye yönelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, Soyuz-5'in orta sınıf taşıyıcı roket olduğu ve düşük yörüngeye 17 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Roketin ilk aşamasında RD-171MV, ikinci aşamasında ise RD-0124MS motorlarının kullanıldığı aktarıldı.

Roketin Baykonur'daki 45/1 numaralı fırlatma rampasından uzaya gönderildiği ve Zenit roketlerinin yerini almasının hedeflendiği kaydedildi. Yeni nesil uzay roket kompleksinin işletilmesi için 40'tan fazla teknik sistemin devreye alındığı bildirildi. Projenin Kazakistan'ın uzay altyapısını geliştirmesi ve Baykonur'daki fırlatma kapasitesini artırması açısından önemli olduğu ifade edildi. - ASTANA

