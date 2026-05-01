Kazakistan ve Rusya'nın ortak geliştirdiği Soyuz-5 roketinin test fırlatması başarıyla gerçekleştirildi

Kazakistan ile Rusya'nın ortak yürüttüğü "Baiterek" projesi kapsamında geliştirilen Soyuz-5 roketinin ilk test fırlatması başarıyla gerçekleştirildi.

Kazakistan ile Rusya'nın ortak yürüttüğü "Baiterek" projesi kapsamında geliştirilen Soyuz-5 roketi ilk kez fırlatıldı. Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden TSİ 21.00'de fırlatılan roket, ilk testi başarıyla geçti. Kazakistan Yapay Zeka ve Dijital Gelişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, test uçuşunun roket sistemleri ile fırlatma altyapısının performansını değerlendirmeye yönelik olduğu ifade edildi. Açıklamada, Soyuz-5'in orta sınıf taşıyıcı roket olduğu ve düşük yörüngeye 17 tona kadar yük taşıma kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Roketin ilk aşamasında RD-171MV, ikinci aşamasında ise RD-0124MS motorlarının kullanıldığı aktarıldı.

Roketin Baykonur'daki 45/1 numaralı fırlatma rampasından uzaya gönderildiği ve Zenit roketlerinin yerini almasının hedeflendiği kaydedildi. Yeni nesil uzay roket kompleksinin işletilmesi için 40'tan fazla teknik sistemin devreye alındığı bildirildi. Projenin Kazakistan'ın uzay altyapısını geliştirmesi ve Baykonur'daki fırlatma kapasitesini artırması açısından önemli olduğu ifade edildi. - ASTANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Öğrencilere istismarda bulunan bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

Öğrenciler mide bulandıran olayı anlattı, bakkal kıskıvrak yakalandı
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Necati Arabacı'nın suç örgütüne operasyon! 780 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Cehennem Necati'ye bir şok daha! El konulan rakam dudak uçuklattı
Tırmanış facia ile noktalandı! Kız arkadaşının gözleri önünde feci şekilde can verdi

Kız arkadaşının gözlerinin önünde feci şekilde can verdi

Öğrencilere istismarda bulunan bakkal kamera kayıtlarından yakalandı

Öğrenciler mide bulandıran olayı anlattı, bakkal kıskıvrak yakalandı
Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu

Evlilik hayali kabusa döndü! Dolapta parçalanmış halde bulundu
Milyoner'de renkli anlar: 50 bin TL'lik soruya 'o piti piti' yaparak yanıt verdi

50 bin TL'lik soruya "o piti piti" yaparak yanıt verdi