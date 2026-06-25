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Karabük Üniversitesi akademisyenlerinden karaciğer hastalıklarına yeni tedavi araştırması

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Karabük Üniversitesi akademisyenleri, TÜSEB destekli projeyle karaciğer hastalıklarının tedavisi için yenilikçi nanopartikül tabanlı ilaç taşıma sistemi geliştirecek.

Karaciğer hastalıklarına yönelik yeni tedavi yaklaşımı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri tarafından araştırılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, karaciğer hastalıklarının tedavisine yönelik yeni bilimsel yaklaşımın geliştirilmesini amaçlayan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destekli projede, KBÜ'lü öğretim üyeleri yenilikçi nanopartikül tabanlı ilaç taşıma sistemi üzerinde çalışacak.

TÜSEB tarafından desteklenmeye hak kazanan "Biyouyumlu Manyetik Nanopartiküllerden N-Asetil-L-Sistein Salımının Akrilamid Kaynaklı Hepatik Fibrozis Üzerindeki Etkilerinin in vivo Olarak İncelenmesi" başlıklı araştırma projesinde KBÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Feyza Başak ve Dr. Öğretim Üyesi Tansu Kuşat görev alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Başak, projenin Türkiye'de sağlık bilimleri alanında en prestijli kurumlardan biri olan TÜSEB tarafından desteklenmesinin önemli bilimsel gösterge olduğunu belirterek, çalışmanın farklı üniversitelerden araştırmacıların katılımıyla yürütüldüğünü kaydetti.

Deney hayvanları araştırmaları ve deneysel uygulamalar alanında ekiplerinin projede yer almasının hem kişisel hem de üniversite adına gurur verici olduğunu vurgulayan Başak, bu tür işbirliklerinin üniversitenin araştırma kapasitesine ve bilimsel görünürlüğüne önemli katkı sağladığını bildirdi.

Dr. Öğretim Üyesi Kuşat da projede biyouyumlu manyetik nanopartikül sistemleri üzerinden N-Asetil-L-Sistein salımının, akrilamid kaynaklı karaciğer hasarı ve fibrozis üzerindeki etkilerinin deneysel olarak araştırılacağını belirtti.

Kuşat, elde edilecek bulguların hedefe yönelik ilaç taşıma sistemleri ve özellikle karaciğer hastalıklarının tedavisinde yeni yaklaşımların geliştirilmesine bilimsel temel oluşturacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
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