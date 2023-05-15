James Webb Teleskobu, Ötegezegende Su Buharı Tespit Etti

James Webb teleskobu tarafından tespit edilen sıcak ve kayalık gezegenin GJ 486 b olarak adlandırıldığı ve Dünya'dan yaklaşık yüzde 30 büyük olduğu için yüzeyindeki yer çekiminin daha fazla olduğu açıklandı.

James Webb teleskobu tarafından tespit edilen sıcak ve kayalık gezegenin GJ 486 b olarak adlandırıldığı ve Dünya'dan yaklaşık yüzde 30 büyük olduğu için yüzeyindeki yer çekiminin daha fazla olduğu açıklandı.

GJ 486 b'nin kızıl cüce adı verilen yıldız türüne ait güneşine yakın konumda olması nedeniyle yıldızın etrafındaki bir turunu 1.5 Dünya günü kadar zamanda tamamladığı kaydedildi.

Kızıl cüce sınıfına ait yıldızların Güneş'ten daha soğuk olduğu ve bu nedenle yıldıza daha yakın alanlarda bile "yaşanabilir bölgeler" bulunabileceği belirtildi.

YAŞAMI DESTEKLEYECEK...

Yıldız sistemlerinde "yaşanabilir bölgelerde" bulunan gezegenlerin, yaşamı destekleyecek sıvı halde su barındırabileceği düşünülüyor.

Normalde kırmızı cüce yıldızların, gezegenlerin yüzeyine yakın gaz katmanlarını yok etme potansiyeline sahip ultraviyole ve X-ışınları yayması nedeniyle, yörüngelerindeki kayalık gezegenlerde atmosfer bulunamayacağı değerlendiriliyordu.

Araştırmacılar, gezegenin bağlı olduğu yıldıza çok yakın olması nedeniyle yüzey sıcaklığının 430 dereceye kadar çıktığını belirledi.

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