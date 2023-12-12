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IZTECH ROBOLEAGUE'23: Robot Teknolojilerinde Yeniliklere Kapı Aralanıyor!

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen IZTECH ROBOLEAGUE'23, robot teknolojilerine ilgi duyan herkesi bir araya getiriyor. Yarışma, yedi farklı kategoride yarışacak robotlarla dolu heyecan verici bir etkinlik sunuyor. Başvurularınızı yapmak için IZTECH ROBOLEAGUE'23 resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Robot teknolojilerindeki yeniliklere ilgi duyanlar için kaçırılmayacak bir fırsat kapısı aralanıyor! İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen IZTECH ROBOLEAGUE'23, 15-16-17 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışma, yedi farklı kategoride yarışacak robotlarla dolu heyecan verici bir etkinlik sunuyor.

Bu benzersiz platform, robot teknolojilerine ilgi duyan herkesi, kendini geliştirmek ve yeteneklerini sergilemek için bir araya getiriyor. Eğer sen de bu etkinliğin bir parçası olmak ve robot teknolojilerindeki bilgi birikimini artırmak istiyorsan, hemen başvurunu yap! Başvurularınızı yapmak için IZTECH ROBOLEAGUE'23 resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz: https://irl.iyte.edu.tr

Yarışmaya katılmakla birlikte, etkinlikle ilgili tüm güncel bilgilere ulaşmak için resmi Instagram hesaplarını takip etmeyi unutma: https://www.instagram.com/iztech_roboleague/

IZTECH ROBOLEAGUE'23, geleceğin robot teknolojilerine yön vermek isteyen herkesi bekliyor! Bu heyecan dolu etkinliği kaçırma, başvurunu yap ve robot teknolojilerinde fark yaratma şansını yakala!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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