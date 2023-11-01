İZSU, 2 Milyon Aboneye Dijital Fatura Hizmeti Sunacak

İZSU Genel Müdürlüğü, 2 milyon abonesine dijital fatura ile hizmet vermeye hazırlanıyor. Teknolojinin olanaklarını doğa dostu yaklaşımla birleştiren uygulamalarla vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sağlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, 2 milyon abonesine dijital fatura ile hizmet vermeye hazırlanıyor. Teknolojinin olanaklarını doğa dostu yaklaşımla birleştiren uygulamalarla vatandaşlara daha hızlı ve etkin hizmet sağlanması hedefleniyor.

İZSU Genel Müdürlüğü, hizmetlerinin hızını artırmak ve çevreci çözümler üretmek için teknoloji odaklı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Dijital fatura uygulamasıyla, su faturaları vatandaşlara artık kısa mesaj veya e-posta yoluyla iletilecek.

Tamamen ücretsiz hizmetten yararlanmak isteyen aboneler, İZSU'nun kurumsal web sayfası veya mobil uygulaması üzerinden ya da İZSU şubelerinden başvuru yaparak uygulamaya geçiş yapabilecek. Dijital fatura servisi, hizmet almak isteyen abonenin onayı sonrasında aktif hale gelecek. Onay sonrası su faturaları abonelerin cep telefonlarına mesaj yoluyla gönderilecek. Aboneler SMS içeriğinde faturalarına ait tüm detaylara ulaşabilecek.

NEDEN DİJİTAL FATURA?

İZSU'nun Aralık ayında hizmete girmesi planlanan yeni uygulaması, vatandaş memnuniyetinin yanı sıra dikkate değer çevresel fayda da sağlayacak. Dijital fatura hizmeti sayesinde, İZSU hem kağıt israfının önüne geçecek hem de kağıt üretimi ve fatura dağıtımı sürecinden kaynaklı karbon ayak izini azaltacak. Dijital fatura uygulaması abonelerin hızlı ve çevreci bir yaklaşımla hizmet almasını sağlayacak.