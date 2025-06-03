İzmir Ekonomi Üniversitesi Dijital Dönüşüm Uygulamaları Tanıttı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) dijital dönüşüm kapsamında geliştirdiği 4 yeni uygulamayı tanıttı.

Üniversitenin konferans salonunda "Dijital Dönüşümde Adım Adım Zirveye" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin, akademisyenlerin ve idari personelin dijital üretkenliğini artırmak amacıyla geliştirilen EkoPost, EkoPlan, ECOBOT ve GCRIS Akıllı Sohbet Robotu isimli uygulamalar hakkında bilgi sunuldu.

Programda konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, dijital araçların üniversitenin eğitim ve yönetim süreçlerinde verimliliği artıracağını belirtti.

Yeni teknolojilerin mevcut sisteme entegre edilmesi ve değişen ihtiyaçları karşılayabilmesi gerektiğini ifade eden Abacıoğlu, dönüşümün tüm paydaşlar için sürdürülebilir hale gelmesi yönünde çalışmaların devam edeceğini vurguladı.