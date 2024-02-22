iQOO Neo 9 Pro Tanıtıldı: Özellikler ve Fiyat

iQOO yine performans odaklı bir modelle karşımıza çıktı. Resmi lansman için birkaç gün önce tarih veren şirket, bugün Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili iQOO Neo 9 Pro akıllı telefonunu tanıttı. İşte karşınızda tüm özellikleri ve fiyatı ile iQOO Neo 9 Pro.

iQOO Neo 9 Pro neler sunuyor?

Bugün resmi lansmanı yapılan Neo 9 Pro artık tüm özellikleri ile karşımızda. Şirketin hemen hemen tüm modelleri gibi performans odaklı olarak üretilen Neo 9 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alıyor. Bu işlemciyi 8GB ve 12GB LPDDR5X RAM bellekler ile destekleyen cihaz, depolama tarafında 128GB ve 256GB olmak üzere iki seçenek sunuyor.

6,78 inç büyüklüğünde LTPO paneli üzerinde taşıyan Neo 9 Pro, bu OLED ekranda 2800 x 1260 piksel (1,5K) çözünürlüğünde görüntüler sunuyor. 144Hz yenileme hızına ve 452 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran hemen üst kısmında 16 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyor.

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Son dönemde çıkan modellerden farklı olarak iki arka kamera ile gelen iQOO Neo 9 Pro, ana kamera olarak OIS'li 50 Megapiksellik Sony IMX920'yi kullanıyor. Bu kameranın altında 8 Megapiksellik ultra geniş açılı sensör bulunurken, cihaz 120W hızlı şarjlı 5160 mAh'lik bir bataryadan besleniyor.

Android 14 tabanlı FunTouch OS 14 işletim sistemi ile çalışan Neo 9 Pro, kullanıcılarına üç yıl Android, dört yıl güvenlik güncellemesini garanti ediyor. Tüm bunlara ek olarak çift SIM, 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, GNSS, NFC, USB Type-C, çift stereo hoparlör, IR blaster ve ekran içi parmak izi sensörü gibi özelliklere de sahip olan cihaz üç versiyon ile piyasaya çıkıyor.

iQOO Neo 9 Pro fiyatları!

8GB RAM / 128GB Depolama435 Dolar8GB RAM / 256GB Depolama460 Dolar12GB RAM / 256GB Depolama480 Dolar

iQOO Neo 9 Pro özellikleri!