iPhone 16 Pro ve Ultra Özellikleri Belli Oldu

Apple, önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 16 serisindeki Pro ve Ultra modellerinin teknik özelliklerini açıkladı. Serinin diğer modellerine göre daha yüksek özelliklere sahip olan Pro ve Ultra, MLA teknolojisi ile desteklenen OLED ekranlarla gelecek. Ayrıca Haptic buton ve Capture Button gibi özellikler de yer alacak. İşlemci olarak Apple 18 Pro kullanılacak ve her iki modelde ultra geniş açılı kamera bulunacak. iPhone 16 serisinin eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 15 serisini tanıttı. Yeni modeller, akıllı telefon pazarında bir hayli dikkat çekti. Şimdi ise gözler, teknoloji devinin önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 16 serisine çevrildi. Merakla beklenen iPhone 16 serisindeki Pro ve Ultra modellerinin teknik özellikleri neler olacak? İşte yeni detaylar ile birlikte tüm bilinenler…

iPhone 16 Pro ve Ultra özellikleri neler olacak?

iPhone 16 serisinin temel model, Plus, Pro ve Ultra modellerinden oluşması bekleniyor. Bu noktada tepe modeller olan Pro ve Ultra oldukça merak ediliyor. Zira serinin diğer üyelerine göre daha yüksek özelliklere sahip olacaklar.

Yakın zamanda ortaya çıkan detaylara göre iPhone 16 Pro ve Ultra, sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç boyutunda ekranla gelecek. Bu ekran, MLA teknolojisi ile desteklenen bir OLED olacak. Bilmeyenler için MLA, üçüncü nesil OLED teknolojisidir.

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Akıllı telefonlarda iPhone 15 modellerinde olduğu gibi Haptic buton olacak. Bildiğiniz üzere Apple, iPhone 14 serisine kadar sessize alma modu için açma/kapama anahtarı yerleştiriyordu. iPhone 15 serisi ile dilediğiniz işlevi atayabildiğiniz Haptic butona geçiş yapıldı. Bu buton, iPhone 16 serisinde de yer alacak. Akabinde Capture Button adında bir butonun daha olması bekleniyor. Fakat bunun işlevinin ne olacağı bilinmiyor.

iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Ultra modellerinin Apple 18 Pro işlemcisinden güç alacağı bildiriliyor. Bununla beraber her iki modelde de 48 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olacağı aktarılıyorken, Pro modelde 5x telefoto lens yer alacağı öne sürülüyor.

iPhone 16 serisinin önümüzdeki yılın eylül ayında tanıtılması bekleniyor. O zamana kadar yeni akıllı telefonlar ile ilgili pek çok sızıntı ortaya çıkacaktır. Bu sızıntıları bizler de sizinle paylaşacağız.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iPhone 16 Pro ve Ultra modellerinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.