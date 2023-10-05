iOS 17.0.3 Güncellemesi Yayınlandı: Sorunlar Çözülüyor!

Apple, iOS 17.0.2'nin piyasaya sürülmesinden bir hafta sonra iOS 17.0.3 güncellemesini iPhone modelleri için yayınladı. Ayrıca, iPad kullanıcıları için iPadOS'un yeni bir sürümü olan 17.0.3'ü de piyasaya sürdü. Güncelleme, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max üzerindeki aşırı ısınma sorununu ele alıyor ve bazı üçüncü taraf uygulamaların performansını etkileyen sorunları çözüyor.

Apple, iOS 17.0.2'nin piyasaya sürülmesinden bir hafta -bugün- iOS 17.0.3 güncellemesini iPhone modelleri için yayınladı. Ayrıca, iPad kullanıcıları için iPadOS'un yeni bir sürümü olan 17.0.3'ü de piyasaya sürdü.

iOS 17.0.3 yayınlandı: Sorunlar çözülüyor!

iOS 17.0.3, iPhone 15 Pro ve ?iPhone 15 Pro? Max üzerinde önemli bir aşırı ısınma sorununu ele alıyor. Yeni iPhone 15 modellerinin satışa çıkmasının ardından, müşteriler ?iPhone 15 Pro? ve Pro Max'in fazla ısındığından ve bazı durumlarda ısınma sorunları nedeniyle kapanabildiğinden şikayet etmeye başladılar.

Bazı üçüncü taraf uygulamaları, A17 Pro çipini aşırı yükleme sorunlarına yol açtı ve ısınma sorunlarına neden oldu. Apple da eylül ayının sonunda bir hata olduğunu doğruladı. Fakat bu sorunun güncelleme ile çözüleceğini ve ?iPhone 15 Pro?'nun titanyum çerçevesinin suçlu olmadığını belirtti.

Apple Watch'tan ucuz: Google Pixel Watch 2 tanıtıldı!

Apple, A17 Pro çipini değiştirme niyetinde olmadığını ve ?iPhone 15 Pro?'nun titanyum ve alüminyum tasarımının aslında önceki modellerde kullanılan paslanmaz çelik çerçevelerden daha iyi ısı dağılımı sağladığını belirtti.

Performansı etkileyen uygulamalar arasında Instagram, Uber ve diğerleri bulunuyordu. iOS 17? sorununu ele almak için bir güncelleme yayınlamanın yanı sıra Apple, sorunlara neden olan uygulamaları optimize etmek için uygulama geliştiricileriyle de çalıştı.

iOS 17.0.3 ve iPadOS 17.0.3 güncellemeleri, uygun iPhone'lar ve iPad'ler üzerinden Ayarlar >Genel >Yazılım Güncelleme yolunu takip ederek kablosuz olarak indirilebilir. Biz de yapmanızı öneriyoruz. Zira iOS 17.0.3 ve iPadOS 17.0.3 güncellemeleri aynı zamanda hackerların yüksek yetkilere sahip olmasına izin veren bir çekirdek güvenlik açığını da ele alıyor.