Twitter'a rakip olarak çıkan Threads Türkiye'de kapatıldı

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz ay, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada META hakkında geçici tedbir kararı vermişti. Bu kapsamda Threads, Türkiye'de erişime kapatıldı. Threads kullananlar, profillerini silmeden dondurabilecek veya tamamen silebilecek. Facebook, Instagram, WhatsApp veya diğer Meta hizmetleri bu durumdan etkilenmeyecek.

REKABET KURUMU VERİ AKTARIMINI SAKINCALI BULDU

2023'ün Temmuz ayında Instagram'ın Twitter (X) rakibi uygulaması Threads açılmıştı. Uygulama yaklaşık 1 hafta içerisinde 100 milyon kullanıcıyı geçerek dikkatleri üzerine çekmişti. Rekabet Kurumu, Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada, günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kesmişti. Gelinen son aşamada ise yetkililer, Threads hakkında kapatma kararı verdi ve, "Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir." ifadeleriyle gerekçesini açıkladı. Böylelikle uygulama 29 Nisan'dan itibaren erişime kapandı.

"GEÇİCİ TEDBİR KARARINA KATILMIYORUZ"

Uygulama yetkilileri ise, "Bu geçici tedbir kararına katılmamakla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hukuki şartlarına uyduğumuza inanıyoruz ve bu karara itiraz edeceğiz. Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı, bize Türkiye'de Threads'i geçici olarak durdurmak dışında hiçbir seçenek bırakmıyor. Rekabet Kurumu ile yapıcı bir şekilde iletişim kurmaya devam edeceğiz ve Threads'i Türkiye'deki insanlara mümkün olan en kısa sürede tekrar sunmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

DİĞER UYGULAMALAR DURUMDAN ETKİLENMEYECEK

Meta'dan yapılan açıklamada, geçici kapatma kararından Facebook, Instagram, WhatsApp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği belirtildi.