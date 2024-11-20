Üye Girişi
Haberler

Instagram'a keşfet için "algoritma sıfırlama" özelliği geliyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Instagram, keşfetinden memnun olmayan kullanıcılar için "algoritma sıfırlama" özelliği getiriyor. Henüz test aşamasında olan özellik, tamamen kullanıcılara açılınca keşfette, reels'te ve akışta önerilenleri sıfırlama imkanı sunacak.

Instagram kullanıcıları yakında akışlarında ne gördüklerine belirleyen öneri algoritmasını elle sıfırlayabilecek. Meta, söz konusu değişikliğin özellikle genç kullanıcıların daha uygun içerikler görmesini sağlamak üzere tasarlandığını bildirdi.

TÜM AKIŞI YENİLEYECEK

Instagram, kullanıcıların sadece birkaç adımda keşfet, reels ve akış sayfalarında önerilen içeriği temizleyebileceğini belirtti. Sıfırlama moduna girdikten sonra kullanıcılara istedikleri taktirde hesapları takipten çıkarmaları için tüm takip edilenler listesi sunulacak.

HERKESE AÇILACAK

Instagram, önerilerin zamanla tekrar kişiselleştirilmeye başlayacağını ve kullanıcıların etkileşimde bulundukları içerik ve hesaplara göre yeni içerikler göstereceğini de duyurdu. Önerilenleri sıfırlama özelliği genç kullanıcılar için tasarlanmış olsa da herkese açılacak. Özellik, yakında küresel olarak kullanıma sunulacak.

Instagram'a keşfet için
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık

Erdoğan iddiayı doğruladı: Ona hava sahamızı kapattık

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı! Tutuklu sanıkların savunması alınıyor

Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! Tutuklu sanıkların savunması alınıyor
Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında ne yaşandı? Bütçe görüşmesinde ne oldu? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi! Esra Erol programında Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir? Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e yeni görev!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.