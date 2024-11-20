Instagram'a keşfet için "algoritma sıfırlama" özelliği geliyor
Instagram, keşfetinden memnun olmayan kullanıcılar için "algoritma sıfırlama" özelliği getiriyor. Henüz test aşamasında olan özellik, tamamen kullanıcılara açılınca keşfette, reels'te ve akışta önerilenleri sıfırlama imkanı sunacak.
Instagram kullanıcıları yakında akışlarında ne gördüklerine belirleyen öneri algoritmasını elle sıfırlayabilecek. Meta, söz konusu değişikliğin özellikle genç kullanıcıların daha uygun içerikler görmesini sağlamak üzere tasarlandığını bildirdi.
TÜM AKIŞI YENİLEYECEK
Instagram, kullanıcıların sadece birkaç adımda keşfet, reels ve akış sayfalarında önerilen içeriği temizleyebileceğini belirtti. Sıfırlama moduna girdikten sonra kullanıcılara istedikleri taktirde hesapları takipten çıkarmaları için tüm takip edilenler listesi sunulacak.
HERKESE AÇILACAK
Instagram, önerilerin zamanla tekrar kişiselleştirilmeye başlayacağını ve kullanıcıların etkileşimde bulundukları içerik ve hesaplara göre yeni içerikler göstereceğini de duyurdu. Önerilenleri sıfırlama özelliği genç kullanıcılar için tasarlanmış olsa da herkese açılacak. Özellik, yakında küresel olarak kullanıma sunulacak.