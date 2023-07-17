Adana'da mühendislik öğrencileri, yaptıkları insansız hava araçlarını bölgenin ilk ve tek üniversite uçak pistinde deniyor. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde bölgenin ilk ve tek uçak pisti yer alıyor. Üniversitede öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitim ile insansız hava araçları tasarlıyor. Daha sonra öğrenciler bu hava araçlarını uçak pistinde test ederek geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

İnsansız hava araçları yapıp, okul pistinde deniyorlar

Bölgenin ilk ve tek üniversite uçak pisti Adana ATÜ'de

ADANA - Adana'da mühendislik öğrencileri, yaptıkları insansız hava araçlarını bölgenin ilk ve tek üniversite uçak pistinde deniyor.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde bölgenin ilk ve tek uçak pisti yer alıyor. Üniversitede öğrenciler aldıkları teorik ve pratik eğitim ile insansız hava araçları tasarlıyor. Daha sonra öğrenciler bu hava araçlarını uçak pistinde test ederek geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

"Dereceler kazandık"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Davood Asadıhendoustanı, "Bizim fakültemizde birkaç tane laboratuvar var. İHA'ların tasarımına sıfırdan başlıyoruz ve onları uçuşa hazır hale getiriyoruz. Teknofest yarışmalarına da katıldık ve dereceler aldık" ifadelerini kullandı.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 4.sınıf öğrencisi Görkem Ermurat ise "Birçok yarışmaya katıldık ve derece aldık. 6 ayda bir uçağı tasarlayıp uçuşa hazır hale getiriyoruz. Bölgenin ilk ve tek pistine sahibiz. Bu pistte sabit kanatlı, yerden kalkış yapan uçaklarımızın testini yapıyoruz" dedi.

Ermurat, kendilerine verilecek desteklerle projelerini daha iyi geliştirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.