İngiltere'de telefon şebekeleri çöktü! Arama yapılamıyor

İngiltere'de telefon şebekelerinin çökmesi nedeniyle arama yapılamıyor.

İNGİLTERE'DE TELEFON ŞEBEKELERİ ÇÖKTÜ

İngiltere'de telefon şebekeleri bir anda çöktü. Ülkenin BT, EE, Three, O2 ve Vodafone gibi önde gelen telefon operatörlerinin, yaşanan büyük bir arıza nedeniyle hizmet veremediği öğrenildi.

ARAMA YAPILAMIYOR

Ülkedeki milyonlarca kullanıcının hem çağrı yapamadığı hem de gelen aramaları yanıtlayamadığı kaydedildi. Vodafone'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir sorun nedeniyle bazı müşterilerimiz çağrı yapma ve alma konusunda sıkıntı yaşıyor. Yaşanan aksaklık için özür dileriz." ifadelerine yer verildi.

İngiltere yetkililerinden sorunun nedenine ve ne zaman çözüleceğine ilişkin açıklama yapılmadı. Yetkililer sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.