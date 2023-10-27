İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı için gösterim alanları kurdu

İletişim Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde farklı noktalara gösterim alanları kurdu. Su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunuluyor.

İLETİŞİM Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı dolayısıyla; İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde farklı noktalara gösterim alanları kurdu.

İletişim Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden hazırlıklara ilişkin yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının kutlanması amacıyla İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yurt genelinde farklı noktalara kurulan gösterim alanlarında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşlarımızın beğenisine sunuluyor" denildi. Başkanlık tarafından yapılan gösterimlerin görüntülerinden oluşan bir video paylaşıldı.