Horizon Forbidden West PC'ye Geliyor: Sistem Gereksinimleri Açıklandı

PlayStation'ın sevilen oyunlarından biri olan Horizon Forbidden West, PC'ye gelmek için gün sayıyor. Guerrilla Games ve Nixxes Software tarafından Windows bilgisayarlara sunulacak açık dünya aksiyon-macera oyunu için yeni detaylar paylaşıldı. Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri neler?

Horizon Forbidden West sistem gereksinimleri

Horizon Forbidden West'in bir süredir gündemde olan PC sürümü nihayet geliyor. 21 Mart'ta Steam ve Epic Games Store'da yayınlanacak PlayStation yapımı, gelişmiş görseller ve optimize edilmiş özellikler ile oyunculara sunulacak.

Nixxes, Horizon Forbidden West'in taşınabilir oyun cihazları dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda çalışmasını çalışması için "Çok Düşük" ile "Çok Yüksek" arasında önemli farklar olacağını ifade etti. Henüz Steam Deck onaylı olmasa da, bu açıklama oyunun taşınabilir konsollarda da olacağını gösteriyor.

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Minimum ayarlar 720p 30fps, önerilenler 1080p 60fps, yüksek ayarlar 1440p 60fps veya 4K 30fps ve çok yüksek ayarlar 4K 60fps olmak üzere dört kademeli önerilen özellikler sunuluyor. İşlemci için minimum Intel Core i3 ve AMD Ryzen 3 tavsiye ediliyor.

MinimumÖnerilen YüksekÇok Yüksek İşlemciIntel Core i3-8100 veya AMD Ryzen 3 1300XIntel Core i5-8600 veya AMD Ryzen 5 3600Intel Core i7-9700 veya AMD Ryzen 7 3700XIntel Core i7-11700 veya AMD Ryzen 7 5700XBellek16GB RAM16GB RAM16GB RAM16GB RAMGrafikNVIDIA GeForce GTX 1650 4GB veya AMD Radeon RX 5500XT 4GBNVIDIA GeForce RTX 3060 veya AMD Radeon RX 5700NVIDIA GeForce RTX 3070 veya AMD Radeon RX 6800NVIDIA GeForce RTX 4080 veya AMD Radeon RX 7900XTDepolama150GB SSD alanı150GB SSD alanı150GB SSD alanı150GB SSD alanıİşletim SistemiWindows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha yüksek)Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha yüksek)Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha yüksek)Windows 10 64-bit (sürüm 1909 veya daha yüksek)

Oyunun NVIDIA DLSS 3, AMD FSR ve Intel XeSS gibi teknolojileri destekleyeceğini belirtelim. Ayrıca Microsoft DirectStorage da yükleme hızını artıracak. Horizon Forbidden West 1899 TL'lik fiyatıyla 21 Mart'ta piyasaya sürülecek.