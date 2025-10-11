Her detayı ayrı bomba: 75 bin TL'lik bütçesiyle kendi otomobilini üretti

Denizli'de yaşayan bir vatandaş, 75 bin TL'lik bütçesiyle Tesla Cybertruck'tan esinlenerek kendi aracını üretti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle projesine daha fazla harcama yapamadığını söyleyen vatandaş, "Şimdilik işimizi görüyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kendi yaptığı aracı sosyal medyada paylaşan vatandaşın videosu kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntüler kullanıcılar arasında hem takdir hem de mizah konusu oldu.

"ELON MUSK GÖRMEZ UMARIM"

Paylaşıma yapılan esprili yorumlar dikkat çekti. Kullanıcılar videonun altına, "Sürerken şarjı 89'dan 90'a çıktı", "Millet fakirlikten mucit oldu", "Elon Musk görmez umarım", "El frenine kadar dayanabildim, freni görünce patladım" gibi yorumlar yazdı.