Haberler

Her detayı ayrı bomba: 75 bin TL'lik bütçesiyle kendi otomobilini üretti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Her detayı ayrı bomba: 75 bin TL'lik bütçesiyle kendi otomobilini üretti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Her detayı ayrı bomba: 75 bin TL'lik bütçesiyle kendi otomobilini üretti
Haber Videosu

Denizli'de yaşayan bir vatandaş, 75 bin TL bütçeyle kendi imkanlarıyla Tesla'nın elektrikli pick-up modeli Cybertruck'a benzer bir araç yaptı. "Şimdilik işimizi görüyor" diyen vatandaşın videosu viral oldu.

Denizli'de yaşayan bir vatandaş, 75 bin TL'lik bütçesiyle Tesla Cybertruck'tan esinlenerek kendi aracını üretti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle projesine daha fazla harcama yapamadığını söyleyen vatandaş, "Şimdilik işimizi görüyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Kendi yaptığı aracı sosyal medyada paylaşan vatandaşın videosu kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı. Görüntüler kullanıcılar arasında hem takdir hem de mizah konusu oldu.

"ELON MUSK GÖRMEZ UMARIM"

Paylaşıma yapılan esprili yorumlar dikkat çekti. Kullanıcılar videonun altına, "Sürerken şarjı 89'dan 90'a çıktı", "Millet fakirlikten mucit oldu", "Elon Musk görmez umarım", "El frenine kadar dayanabildim, freni görünce patladım" gibi yorumlar yazdı.

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Harika:)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUnknown 123:

Tebrikler,elestirenler iyisini üretsinde görelim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anaokulunda ihmal! 4 yaşındaki Mavi'nin parmağı demir kapıya sıkışıp koptu

Anaokulunda kabus! 4 yaşındaki Mavi'nin parmağı koptu
Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi

Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
title