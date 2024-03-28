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Hepsiburada'dan Samsung Galaxy A55 ve A35 için 3 Taksit Fırsatı

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Teknoloji meraklıları için heyecan verici bir haberle karşınızdayız. Hepsiburada, Samsung'un en yeni Galaxy A Serisi akıllı telefonlarını cazip bir teklifle sunuyor. Burada özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla dikkat çeken Galaxy A55 ve aktif sosyal medya kullanıcılarının favorisi olacak Galaxy A35 modelleri yer alıyor. İşte Galaxy A55 ve A35 için Hepsiburada tarafından sunulan 3 taksit fırsatının detayları…

Samsung Galaxy A55 ve A35, 3 taksit fırsatı ile Hepsiburada üzerinden satışa çıktı!

Galaxy A55, yüksek çözünürlüklü 50 MP ana kamera ve Nightography özelliği ile gece bile kaliteli fotoğraflar çekme olanağı sunarken 12 bit HDR videography ile her çekiminizde canlı ve net görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Öyle ki yaratıcılığınızı en karanlık ortamlarda bile sergilemenize olanak tanıyor. Ayrıca, metal çerçevesi ve Gorilla Glass Victus ekranı ile hem şık hem de dayanıklı bir yapı sunuyor.

Diğer yandan Galaxy A35, AI destekli kamera özellikleri ve üstün video kayıt kapasiteleri ile sosyal medyada paylaşımlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyacak. Her iki model de geniş depolama seçenekleri, güçlü işlemciler ve 5G bağlantı hızı ile teknoloji severlerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.

Bu cihazlar Hepsiburada üzerinden peşin fiyatına eş değer 3 taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Bu da özellikle günümüzde taksit ve ödeme kolaylıklarının kısıtlandığı bir dönemde, teknoloji severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Bu avantajla ihtiyacınız olan teknolojiye hemen sahip olabilir ve ödemelerinizi daha rahat bir şekilde planlayabilirsiniz.

Hepsiburada'nın bu özel teklifine detaylıca bakmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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