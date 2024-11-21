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Havalimanlarında yeni dönem başlıyor

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THY, uçağa binişlerde yeni bir sistemi devreye alıyor. Sistem öncelikli olarak İstanbul ve İzmir uçuşlarında kullanılacak.

Havalimanlarında yeni dönem İstanbul ve İzmir'de başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), uçağa biniş sırasında oldukça vakit alan işlem sürecini daha kısa sürelere indirebilmek için yüz tanıma sistemini devreye sokacak.

BİYOMETRİK YOLCULUK SİSTEMİ

Söz konusu Biyometrik yolculuk sistemi ilk olarak Boston ve Miami havalimanlarındaki THY uçuşlarında denemeye alındı. Yeni sistem Türkiye'de ise ilk kez İstanbul ve İzmir'deki havalimanlarında kullanılacak.

YÜZDE 50 ORANINDA HIZLANACAK

Proje çerçevesinde uçağa biniş öncesinde manuel olarak yapılan işlemler artık yüz tanıma sistemiyle gerçekleştirilecek. THY, bu uygulama aracılığıyla uçağa biniş sürelerine yüzde 50 oranında hız kazandırmayı amaçlıyor.

Havalimanlarında yeni dönem başlıyor
Haberler.com / Umut Halavart - Teknoloji
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