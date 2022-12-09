Hades'in devam oyunu duyuruldu! İşte oynanış fragmanı

Bu gece gerçekleştirilen The Game Awards ödül töreninde pek çok yeni oyun duyuruldu. Bunlardan birisi ise 2020'de gerçekleşen törende "En iyi bağımsız oyun" ödülünü alan Hades'in devam oyunu. Bu duyuruyla Hades 2 yapımının oynanış videosunu da içeren bazı bilgiler de paylaşıldı. İşte ayrıntılar…

Hades 2'nin oynanış videosu paylaşıldı!

İlk çıkış yaptığı günden itibaren övgüleri toplayan Hades'in devam oyunu duyuruldu. Duyuruya göre Hades 2, önceki oyunda olduğu gibi ilk olarak erken erişim ile sunulacak. Yeni oyun, ilk yapımın ana mekaniği olan Roguelike (ölünce en baştan başlama) oyun stilinden vazgeçmiyor. Oyunda Zagreus'un kardeşi olan Ay Tanrıçası Melinoë karakterini kontrol edeceğiz. Ana kötü ise Zaman Titanı Cronus olacak.

Supergiant tarafından geliştirilen oyunun detayları henüz belli değilken, kısa bir oynanış videosu fragman ile birlikte yayınlandı. Videoya göz attığımızda yaklaşan yapımın ilk oyuna olan benzerliği akıllara gelse de çıkış tarihi açıklanmamış olan bir oyun için konuşmak henüz çok erken.

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2020 yılında Hades, The Game Awards "Yılın Oyunu" ödülüne aday olurken, "En iyi aksiyon oyunu" ve "En iyi bağımsız oyun" ödüllerini topladı. Farklı ödül törenlerinde daha da fazla ödül alan yapım, çıkışından kısa bir süre sonra çok sevildi. Özellikle yeniden oynanabilirliğe son derece imkan sağlayan oyun, bu sayede oyuncularına uzun saatler vadediyor.

İşte ilk oyun Hades'in sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi : Windows 7 SP1

İşlemci: Dual Core 2.4 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 1GB VRAM / DirectX 10+ desteği

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1

İşlemci: Dual Core 3.0 GHz+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB VRAM / DirectX 10+ desteği

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Hades 2 başarılı olabilecek mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!