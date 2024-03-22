Gürgençler'den Mac Switchers Programı ile Yeni MacBook Avantajı

Gürgençler, Mac'e geçmeyi düşünenler için özel bir program sunuyor: Mac Switchers. Bu program sayesinde eski dizüstü bilgisayarınızı getirip yepyeni bir Mac'e avantajlı fırsatlarla sahip olabilirsiniz. Peki nasıl? İşte MacBook almanın en kolay yolu!

MacBook almanın en kolay yolu!

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Kampanya kapsamında, belirli dizüstü bilgisayar modellerinde geçerli olan eski cihazınızı getirerek uygun bir değerlendirme sonucunda yeni bir Mac satın alırken ek indirimlerden faydalanabilirsiniz.

Kampanya koşulları arasında, getirilen ürünlerin belirli bir çalışma durumunda olması ve ürünün hasarlı/hasarsız olmasının geri alım fiyatlarını etkileyeceği yer alıyor. Ayrıca, fiyatların Türkiye'ye distribütör kanalıyla gelen cihazlar için geçerli olduğu ve kampanyanın sadece Gürgençler Apple Premium Reseller satış noktalarında ve gurgencler.com.tr'de geçerli.

Mac Switchers programından faydalanmak için, eski dizüstü bilgisayarınızı Gürgençler mağazalarına veya gurgencler.com.tr'ye getirmeniz gerekiyor. Burada uzman bir ekip tarafından bilgisayarınızın değerlendirmesi yapılacak ve sonucuna göre yeni Mac'inize indirim kazanacaksınız. İndirimler arasında, eski Mac'iniz için 5.000 TL ek indirim ve eski dizüstü bilgisayarınız için 3.000 TL ek indirim bulunuyor.