GTA 6 Roleplay Moduyla İlgili Söylentiler ve Detaylar

Dünyada en çok oynanan oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto'nun yeni oyunu GTA 6 hakkında çıkan dedikodular ve detaylar. Yeni grafikler, harita ve oyun modlarıyla ilgili bilgiler oyuncuları heyecanlandırıyor. Rockstar Games'in FiveM ve RedM'i satın almasıyla birlikte roleplay özelliklerinin de oyuna eklenebileceği düşünülüyor.

Dünyada en çok oynanan oyun serilerinden biri olan Grand Theft Auto son günlerde serinin yeni oyunu ile gündemden düşmüyor. Hakkında birçok detay ve dedikodu çıkan oyunla ilgili en çok merak edilenlerin başında yeni grafikler, harita ve son olarak yeni oyun modları geliyor. Bununla ilgili gelen son bilgilerse oyuncuları bir hayli mutlu etmekte. İşte GTA 6 roleplay moduyla ilgili söylentiler ve detayları…

GTA 6 oynarken roleplay serverları kurmaya gerek olmayacak!

Serinin son oyunu Grand Theft Auto 5 17 Eylül 2013 tarihinde çıkış yapmıştı. Aradan geçen sürede oyuncu kitlesi bile yaşlandı. Nereden baksanız 10 yıllık bir süreden bahsediyoruz ki bu süre oyuncuları ciddi oranda heyecanlandırıyor. GTA 6'dan beklentilerin bir hayli büyük olduğunu belirtmemiz gerekiyor.

Rockstar Games tarafından gelen bilgilere bakılırsa yüsek beklentileri karşılayacak bir oyun geliyor diyebiliriz. Oyunun açıklanan bütçesi, harita büyüklüğü rekorları kırıyor. Peki bunların dışında oyuna yeni modlar veya özellikler gelecek mi? GTA hayranlarının heyecanını katlayacak yeni bir haber daha geldi.

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Grand Theft Auto'nun yapımcısı Rockstar Games geçtiğimiz günlerde FiveM ve RedM'in geliştirici stüdyoları olan Cfx.re'yi satın aldı. Bununla birlikte şirket 2024 yılının başında yüksek oranlarda gelir beklediğini belirtmişti ki bu da GTA 6'nın 2024 yılı başlarında çıkış yapması ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Şimdi gelelim roleplay meselesine. Rockstar FiveM ve RedM'in geliştiricisi Cfx.re'yi satın almasıyla birlikte aslında oyun içi online moduna eklenebilecek birçok özelliğin de önünü açmış oldu. Belki ilk etapta Rockstar oyun modlarından ziyade FiveM'i geliştirmeye odaklanabilir fakat yeni oyunun gelmesiyle birlikte orijinal roleplay serverları gibi yeni eklentiler de oyuna gelebilir. Kısacası bomba gibi bir GTA 6 bizleri bekliyor!