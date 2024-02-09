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GTA 6 ne zaman çıkacak? Rockstar Games'in sahibi ipucu verdi

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Take-Two Interactive, GTA 6'nın çıkış tarihi hakkında ipuçları verdi ve gelecek mali dönem için büyük bir gelir hedefi belirledi. Şirket, 31 Mart 2025'e kadar yaklaşık 8 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmada GTA 6'nın önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor ve oyunun 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Rockstar Games'in geliştiricisi olan Take-Two Interactive, son zamanlarda düzenlediği etkinlikte gelecek planları hakkında bilgi verdi. Şirket, gelecek mali dönem için 31 Mart 2025'e kadar yaklaşık 8 milyar dolarlık gelir tahmininde bulundu. Bu büyük rakamın elde edilmesi için büyük lansmanlar yapılması bekleniyor.

GTA 6, 2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE GELİYOR

GTA 6'nın bu strateji içinde önemli bir rol oynayacağı tahmin ediliyor. Büyük olasılıkla 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek olan GTA 6, şirketin bu gelir hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak. Bu da GTA 6'nın ön sipariş ve çıkış döneminde elde edeceği gelirlerin, 31 Mart 2025 tarihine kadar gerçekleşecek gelirler arasında yer alacağı anlamına geliyor.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Teknoloji

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