Aralık ayında GTA 5'in PlayStation Plus Oyun Kataloğuna eklenmesi, oyun meraklıları arasında heyecan yarattı. Ayrıca, diğer oyunlar da abonelere sunulacak.

GTA 5, PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olarak sunulacak

Aralık ayı, Rockstar'ın gişe rekorları kıran oyunu Grand Theft Auto 5'in ( Gta 5 ) oyun kataloğundaki ilk yerini almasıyla PlayStation Plus aboneleri için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu ekleme, merakla beklenen GTA 6'nın oyun meraklıları arasında heyecan yaratan ilk fragmanının hemen ardından geldi.

Gta 5 aralık ayı Playstation Plus kataloğunda

Sony, PlayStation Blog'da yayınladığı bir yazıda, GTA 5'in PlayStation Plus Oyun Kataloğuna dahil edilmesinin, oyunun kısa süre önce yayınlanan GTA Online: The Chop Shop güncellemesiyle aynı zamana denk geldiğinin altını çizdi.

Bu güncelleme, Salvage Yard işi, Drift Yarışları ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik sunarak oyunculara Los Santos'un ikonik sanal dünyasında keşfedebilecekleri yeni içerikler sağlıyor.

PS Plus aboneleri 11 oyunu birden kaybedecek!

GTA 5'e ek olarak, Aralık ayı PlayStation Plus abonelerine daha fazla oyun keyfi sunuyor. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gibi başlıklar ve Metal: Hellsinger gibi oyunlar abonelik hizmetine katılarak PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında farklı oyun deneyimleri sunuyor. Klasikler bölümüne uzun zamandır beklenen eklemeler yapılacak ve eski Disney/Pixar oyunları katalogda ilk kez yer alacak.

Yukarıda bahsi geçen tüm oyunların 19 Aralık'tan itibaren oynanabilir olması planlanıyor. PlayStation Plus Extra ve Premium için oyunların tam listesi ve PlayStation Premium aboneleri için mevcut olan klasikleri aşağıda listeledik:

PlayStation Plus Extra ve Premium | Oyun kataloğu:

GTA 5 | PS4, PS5

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5

MotoGP 23 | PS4, PS5

Metal: Hellsinger | PS4, PS5 (PS4 sahipleri PS5 sürümünü indirip oynayabilir)

Tuz ve Kurban | PS4, PS5

Moonscars | PS4, PS5

Mega Man 11 | PS4

Gigabash | PS4, PS5

Grime | PS4, PS5

Tinykin | PS4, PS5

Prodeus | PS4, PS5

Shadowrun Returns | PS4, PS5

Shadowrun: Dragonfall – Director's Cut | PS4, PS5

Shadowrun: Hong Kong – Genişletilmiş Sürüm | PS4, PS5

PlayStation Premium | Klasikler:

Mega Man Legacy Koleksiyonu | PS4

Mega Man Legacy Collection 2 | PS4

Thrillville | PS4, PS5

Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5

Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5

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