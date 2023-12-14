GTA 5, PlayStation Plus aboneleri için ücretsiz olarak sunulacak
Aralık ayında GTA 5'in PlayStation Plus Oyun Kataloğuna eklenmesi, oyun meraklıları arasında heyecan yarattı. Ayrıca, diğer oyunlar da abonelere sunulacak.
Aralık ayı, Rockstar'ın gişe rekorları kıran oyunu Grand Theft Auto 5'in ( Gta 5 ) oyun kataloğundaki ilk yerini almasıyla PlayStation Plus aboneleri için önemli bir dönüm noktası oldu. Bu ekleme, merakla beklenen GTA 6'nın oyun meraklıları arasında heyecan yaratan ilk fragmanının hemen ardından geldi.
Gta 5 aralık ayı Playstation Plus kataloğunda
Sony, PlayStation Blog'da yayınladığı bir yazıda, GTA 5'in PlayStation Plus Oyun Kataloğuna dahil edilmesinin, oyunun kısa süre önce yayınlanan GTA Online: The Chop Shop güncellemesiyle aynı zamana denk geldiğinin altını çizdi.
Bu güncelleme, Salvage Yard işi, Drift Yarışları ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi yeni özellik sunarak oyunculara Los Santos'un ikonik sanal dünyasında keşfedebilecekleri yeni içerikler sağlıyor.
PS Plus aboneleri 11 oyunu birden kaybedecek!
GTA 5'e ek olarak, Aralık ayı PlayStation Plus abonelerine daha fazla oyun keyfi sunuyor. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin gibi başlıklar ve Metal: Hellsinger gibi oyunlar abonelik hizmetine katılarak PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarında farklı oyun deneyimleri sunuyor. Klasikler bölümüne uzun zamandır beklenen eklemeler yapılacak ve eski Disney/Pixar oyunları katalogda ilk kez yer alacak.
Yukarıda bahsi geçen tüm oyunların 19 Aralık'tan itibaren oynanabilir olması planlanıyor. PlayStation Plus Extra ve Premium için oyunların tam listesi ve PlayStation Premium aboneleri için mevcut olan klasikleri aşağıda listeledik:
PlayStation Plus Extra ve Premium | Oyun kataloğu:
GTA 5 | PS4, PS5
Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin | PS4, PS5
MotoGP 23 | PS4, PS5
Metal: Hellsinger | PS4, PS5 (PS4 sahipleri PS5 sürümünü indirip oynayabilir)
Tuz ve Kurban | PS4, PS5
Moonscars | PS4, PS5
Mega Man 11 | PS4
Gigabash | PS4, PS5
Grime | PS4, PS5
Tinykin | PS4, PS5
Prodeus | PS4, PS5
Shadowrun Returns | PS4, PS5
Shadowrun: Dragonfall – Director's Cut | PS4, PS5
Shadowrun: Hong Kong – Genişletilmiş Sürüm | PS4, PS5
PlayStation Premium | Klasikler:
Mega Man Legacy Koleksiyonu | PS4
Mega Man Legacy Collection 2 | PS4
Thrillville | PS4, PS5
Thrillville: Off the Rails | PS4, PS5
Buzz Lightyear of Star Command | PS4, PS5
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