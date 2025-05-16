Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler

Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
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Görüntü İstanbul'dan! Tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdiler
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İstanbul'da cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü kısa sürede büyük ses getirdi. 2 kişinin tasma taktıkları robot köpekleri sokakta gezdirdikleri ve çevredeki vatandaşların şaşkınlık içinde o anları izledikleri görüldü.

İstanbul'da cep telefonuyla kaydedilen sıra dışı bir görüntü, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Şehrin kalabalık bir semtinde iki kişinin tasmayla gezdirdikleri robot köpekler, çevredeki vatandaşlarda büyük bir şaşkınlık ve merak uyandırdı. Görüntüler hem teknolojinin geldiği son noktayı hem de toplumun bu yeniliklere karşı gösterdiği ilk tepkileri gözler önüne serdi.

TEKNOLOJİ SOKAĞA İNDİ

Görüntülerde, insan boyutuna yakın büyüklükteki iki robot köpeğin tıpkı gerçek evcil hayvanlar gibi tasmayla gezdirildiği görülüyor. Robotlar, dört ayak üzerinde yürüyebiliyor, yön değiştirebiliyor ve çevreye oldukça uyumlu hareketlerle tepki verebiliyor. Bu ilginç sahne, birçok vatandaşın cep telefonlarına sarılmasına ve anları kayıt altına almasına neden oldu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKIN: "GERÇEK ZANNETTİK"

Olayı gören vatandaşların çoğu neye uğradığını şaşırdı. Bazı kişiler robotların gerçek birer hayvan olduğunu düşünerek yaklaşmak istedi ancak yaklaştıklarında durumun farkına vardılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere yapılan yorumlarda "Gelecek geldi", "Black Mirror dizisini aratmıyor" ve "Artık sokaklarda robot köpekler mi göreceğiz?" gibi ifadeler dikkat çekti.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Teknoloji
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