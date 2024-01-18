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Google, yapay zeka kullanarak personelini işten çıkartıyor

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Google, ticari reklamcılık işlerini yapay zeka ile optimize ettiği için yüzlerce satış personelini işten çıkartıyor. Yapay zeka teknolojisinin insan gücünü yerine geçmesi tartışmalara yol açıyor.

Google yeni yıla personellerini işten çıkartarak başladı. Artık yapay zeka insanların işlerini elinden almaya başladı. Google, ticari reklamcılık anlaşmalarının yapay zekaya dönüştüğü yönündeki söylentiler nedeniyle yüzlerce satış personelinin işine son verdi. İşte detaylar…

Google, insan gücü yerine yapay zeka tercih etmeye başlıyor!

2023 yılında yüzlerce kişinin işine son veren Google yeni yılda da bunu sürdürmeye devam ediyor. Şirket artık yapay zeka tarafından kolaylaştırılan ve optimize edilen reklamcılık işlerini tercih etmeye başladı. Çünkü yapay zeka ile daha kişiselleştirilmiş reklam sunabiliyor. Bu durum akıllara şu soruyu getiriyor: İnsanoğlu kendi düşmanı kendi mi yapıyor?

Geçtiğimiz yıl Google 30.000 kişilik güçlü bir reklam satış grubuna sahipti. Şirket yapay zeka araçlarının dağıtımının hem çalışanların hem de müşterilerin üretkenliğini ve verimliliğini etkili bir şekilde artırdığını düşünüyordu. Ancak görünen o ki yapay zeka araçları, çalışanların işini elinden alıyor. Bu durum yapay zeka ile çalışan kişilerin uykularını kaçırtıyor.

2020 Tokyo Olimpiyatlarında yapay zeka kullanılacak

Yapay zeka ve robot teknolojisi hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Bununla birlikte kullanımı da gitgide yaygınlaşıyor. Ancak bu teknoloji tehlikeli bir durumun da habercisi olabilir. Teknoloji şirketleri insan gücü yerine makineleri tercih edebilir.

Şirket ise bu işten çıkarmaları "daha verimli olmaya ve daha iyi çalışmaya yönelik değişiklikler" olarak tanımladı. Şirket çalışanları ise bu konunun rutine döndüğünü düşünüyor. Geçtiğimiz yıl da benzer olayların yaşandığına gönderme yaparak şirketin panosunda bir not paylaştı: Notta "Yeni yıllık geleneğimiz için kurumsal yöneticilerimize teşekkür ederiz." yazıyordu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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