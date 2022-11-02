Google, Hangouts hizmetini tamamen durdurdu

Google Hangouts ile ilgili beklenen karar geldi. Google, Hangouts hizmetini tamamen sona erdirdiğini duyurdu. Google Chat'in Hangouts'un yerine geçeceği belirtildi.

Bazı hizmet ya da servislerini kapatma yoluna giden Google, Hangouts'la ilgili kararını da verdi. Değişim geçiren Hangouts, Google Chat halini aldı:

HANGOUTS TAMAMEN KAPATILDI

"Chat, tüm kullanıcılar için klasik Hangouts'un yerini alıyor" diyen Google, hizmeti 2 Kasım itibarıyla tamamen bitirdi.

SOHBETLER OTOMATİK OLARAK GOOGLE CHAT'E GEÇTİ

Google, Hangouts tarafındaki konuşmaları otomatik olarak Chat'e geçirdi. Böylece Hanoguts kullanıcılarının sohbet geçmişini taşıması için ekstra bir şey yapmasına gerek kalmadı. Ayrıca Google Chat, mesajlarla daha fazlasını yapmaya, emojiler kullanarak mesajlara tepki vermeye, zamandan tasarruf sağlayan akıllı yanıtları kullanmaya olanak sağlıyor.

DAHA ÖNCE STADİA KAPANMIŞTI, SIRADA STREET VİEWS VAR!

Öte yandan Google, daha önce de oyun servisi Stadia'yı kapatma kararı almıştı. Street Vievs uygulamasının da 2023 yılında tamamen kapatılacağı belirtildi.