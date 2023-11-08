Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testi daha başarıyla tamamladı. 20 bin ft. yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaşan GÖKBEY, çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı

GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı

ANKARA - Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testi daha başarıyla tamamladı.

Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, genel maksat helikopteri ihtiyacını karşılamak üzere Özgün Helikopter Programı çerçevesinde Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilmekte olan GÖKBEY helikopteri iki testten daha başarıyla geçti. 20 bin ft. yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaşan GÖKBEY, çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti.

Konuya ilişkin Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda "GÖKBEY iki testi daha başarıyla tamamladı. 20 bin ft. yükseklikte uçuş gerçekleştirerek maksimum servis irtifasına ulaştı. Çift motorla gerçekleştirilen uçuşta tek motor testini de başarıyla geçti" ifadelerine yer verildi.