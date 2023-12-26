GetApps Silme İşlemi Nasıl Yapılır?

GetApps, Xiaomi gibi birçok Android telefon markasında yer alan bir uygulama. Kullanıcıların karşısına çok sık çıkması ve bazı sorunlar yaratması sebebiyle pek sevilmiyor. Konuyla ilgili olarak kullanıcılar forumlarda ve Google üzerinde "GetApps silme" sorgusunu sıkça yapıyor. İşte sizin için hazırlanan "GetApps silme işlemi nasıl yapılır?" rehberi ve detayları…

GetApps nedir? GetApps silme işlemi!

GetApps, Android cihazlar için bir uygulama marketidir. Aynı Google Play Store gibi bir sistemi olan GetApps kullanıcıların uygulama indirmesine olanak sağlar. Ancak uygulama içerisindeki seçeneklerin sınırlı olması onu pekte cazip kılmıyor. Bunun yanında birçok "uygulama hata verdi" uyarısı yollamasıyla da pek sevilmiyor. Peki bu GetApps uygulamasını telefondan nasıl silebilirsiniz?

GetApps silme işlemi nasıl yapılır?

GetApps, Xiaomi telefonlarda güncelleme ile otomatik olarak gelmektedir. Bu sebeple uygulamayı kaldırmak için yazılımsal müdahale yapmak gerekir. Ancak bunun daha kolay bir yöntemi de var. İşte adım adım "GetApps silme yöntemi" rehberi:

"Ayarlar" uygulamasına girin.

Arama kısmına "Bölge" yazın ve çıkan sonuca tıklayın.

Listelenen ülkeler arasından bir Avrupa ülkesi seçin (mesela Almanya) ve geri çıkın.

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Bu uygulamayı telefonunuzda tamamen silmeyecektir ancak sizin verilerinize erişmesini, hata bildirimi yollamasını vb. durumları önleyecektir. Bölgeyi tekrardan Türkiye yaptığınızda uygulama maalesef tekrar gelecektir. Ülkenin bir Avrupa ülkesi seçili olması cihazı kullanmaya engel değil. Sadece cihazınızı servise yollamanız gereken durumlarda ülke tercihin Türkiye olarak değiştirmenizi tavsiye ederiz.